Caz revoltător în Vaslui. Cinci bărbați au batjocorit o minoră de 16 ani, dar dau vina pe victimă că „nu este serioasă”

O minoră de 16 ani din Stănilești (Vaslui) a fost victima unui viol pus la cale de cinci bărbați din același sat, între care și un individ aflat deja în arest la domiciliu, scrie vremeanoua.ro.

Abuzul s-a petrecut miercuri, 14 octombrie, iar fata, cum a scăpat din mâinile violatorilor, după mai multe ore în care a fost umilită, a sunat la 112 și a cerut ajutorul Poliției.

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Indivizii acuzați de tânără au vârste între 20 și 30 de ani și sunt tot din Stănilești.

Bărbații încearcă să se apere și să susțină că fata nu ar fi prea cuminte, deși faptul în sine că este minoră și că a fost constrânsă reprezintă circumstanțe extrem de grave.

Adolescenta a fost salvată de o rudă de a sa, căreia îi ceruse ajutor printr-un mesaj.

Ruda ei, curajoasă, l-a sunat pe unul dintre agresori și i-a transmis ca în acel moment să o elibereze pe victimă, deoarece Poliția este anunțată deja.

Spre miezul nopții, indivizii, speriați, au scos-o afară pe poartă pe minoră și i-au spus că plece rapid.

Agresiunea sexuală a avut loc într-o casă în care unul dintre bărbați își făcea arestul la domiciliu, într-un alt dosar penal.

Acesta a chemat-o pe fată la el, pentru un pretext care urmează să fie clarificat de anchetatori.

Minora s-a dus, neștiind ce va urma. Individul și-a chemat alți patru tovarăși și împreună au tăbărât pe minoră.

Calvarul tinerei a durat câteva ore. Spre miezul nopții, după un telefon primit de la o rudă a fetei, indivizii au decis să scape de ea și au gonit-o pe poartă.

I-au cerut să plece și să nu povestească ce s-a întâmplat. Doar că fata a sunat la 112 și a așteptat să vină un echipaj de Poliție. Tânăra a fost dusă la Medicina Legală, pentru analize.

Între timp, indivizii spun prin sat că fata este de vină, deoarece „nu e cuminte”.

Revoltă în Stănilești: „O minoră și cinci animale!”

Localnicii sunt revoltați de cele întâmplate, mai ales că nenorocirea s-a petrecut într-o zi de mare sărbătoare.

„Eu lucrez la Primărie și cunosc tot satul, pe fiecare în parte. Acești derbedei sunt cam toți niște pierde-vară. Nu contează dacă fata asta, care vine dintr-o familie cam de jos, cam săracă, a fost scăpată din mână.

Nu s-a mai dus la școală, în fine. Aici familia are multă vină, dar e o altă problemă. Eu le cunosc bine familia, necazurile, că stau aproape de mine. Dar ce drept ai să închizi o minoră într-o casã și cinci animale, că oameni nu pot fi numiți, să o batjocorească?

E treaba ei ce face, dacă este sau nu cuminte. Dar dacă o fată, o femeie îți spune că „nu”, atunci nu e nu. Am fost foarte revoltată când am auzit, ca părinte, ca om al comunei.

Noi avem o comună cu oameni gospodari, cu mulți oameni serioși, dar uite cum ne fac de râs asemenea derbedei. Așa ceva nu s-a mai auzit de multă vreme și speram ca în 2026 am evoluat cu toții. Poliția să își facă treaba și domnii procurori, să îi bage 7 – 8 ani în închisoare.

Ei nu au ce căuta în libertate. Și dacă, să spunem, fata asta ar fi tras de ei,ca niște adulți de 20-30 de ani, trebuia să îi spunã, măi fatã, pleacă acasă și vezi-ți de treaba ta, nu ți-e rusine? Deci, scuza aceasta că nu e ea fată cuminte este egală cu zero”, a declarat o săteancă din Stănilești.

Ancheta este în curs de desfășurare în acest caz tulburător.

Sursa foto: vremeanoua.ro