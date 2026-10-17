Călin Georgescu a fost ținut, în cele două săptămâni de arest preventiv, în aceeași celulă în care a fost depus în prima zi de detenție. Fostul candidat la președinție a rămas să împartă camera cu cei trei traficanți de droguri, însă unul dintre ei urmează să fie înlocuit cu un alt arestat, în condițiile în care instanța a decis să-l plaseze în arest la domiciliu.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost arestat la data de 29 septembrie, de către magistrații Curții de Apel București, într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT, cu un prejudiciu stabilit la peste un milion de euro.

A refuzat hrana preparată la Rahova

Ulterior, Georgescu a fost ridicat de acasă de către polițiști și dus la Arestul Central al Poliției Capitalei. Surse judiciare au anunțat, la scurt timp după încarcerare, că el a fost depus alături de trei traficanți de droguri. Între timp, unul dintre traficanți a fost eliberat, după ce a primit arest la domiciliu și urmează să fie înlocuit cu altcineva.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că singurele persoane care au avut grijă de Călin Georgescu pe toată perioada arestului preventiv ar fi fost gărzile sale de corp, care i-au adus de mâncare, în condițiile în care politicianul a refuzat hrana de la Arestul Central, preparată în bucătăria Penitenciarului Rahova.

Călin Georgescu nu a fost vizitat de soție

Totodată, spun sursele Gândul, fostul candidat la președinție nu ar fi fost vizitat la închisoare de către soția lui, Cristela.

Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Cererea acestuia s-a judecat, în data de 13 octombrie, la Tribunalul București, iar judecătorul i-a admis cererea.

Procurorii DIICOT au făcut deja contestație, iar decizia finală depinde acum doar de instanța Curții de Apel București, care așteaptă să primească dosarul, care să conțină, în mod obligatoriu, motivarea sentinței prin care politicianul a fost plasat în arest la domiciliu.