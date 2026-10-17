Prima pagină » Actualitate » Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela

Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela

Andrei Dumitrescu
Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călin Georgescu a fost ținut, în cele două săptămâni de arest preventiv, în aceeași celulă în care a fost depus în prima zi de detenție. Fostul candidat la președinție a rămas să împartă camera cu cei trei traficanți de droguri, însă unul dintre ei urmează să fie înlocuit cu un alt arestat, în condițiile în care instanța a decis să-l plaseze în arest la domiciliu.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost arestat la data de 29 septembrie, de către magistrații Curții de Apel București, într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT, cu un prejudiciu stabilit la peste un milion de euro.

A refuzat hrana preparată la Rahova

Ulterior, Georgescu a fost ridicat de acasă de către polițiști și dus la Arestul Central al Poliției Capitalei. Surse judiciare au anunțat, la scurt timp după încarcerare, că el a fost depus alături de trei traficanți de droguri. Între timp, unul dintre traficanți a fost eliberat, după ce a primit arest la domiciliu și urmează să fie înlocuit cu altcineva.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că singurele persoane care au avut grijă de Călin Georgescu pe toată perioada arestului preventiv ar fi fost gărzile sale de corp, care i-au adus de mâncare, în condițiile în care politicianul a refuzat hrana de la Arestul Central, preparată în bucătăria Penitenciarului Rahova.

Călin Georgescu nu a fost vizitat de soție

Totodată, spun sursele Gândul, fostul candidat la președinție nu ar fi fost vizitat la închisoare de către soția lui, Cristela.

Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Cererea acestuia s-a judecat, în data de 13 octombrie, la Tribunalul București, iar judecătorul i-a admis cererea.

Calin Georgescu a fost arestat de magistrații Curții de Apel

Procurorii DIICOT au făcut deja contestație, iar decizia finală depinde acum doar de instanța Curții de Apel București, care așteaptă să primească dosarul, care să conțină, în mod obligatoriu, motivarea sentinței prin care politicianul a fost plasat în arest la domiciliu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Diana Stoica, explicații după mesajul controversat trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene: „O să fiu mai atentă”
23:47
Diana Stoica, explicații după mesajul controversat trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene: „O să fiu mai atentă”
VIDEO Luca Niculescu și ministrul desemnat al Educației s-au întâlnit la un restaurant din Capitală. Ce au discutat
23:21
Luca Niculescu și ministrul desemnat al Educației s-au întâlnit la un restaurant din Capitală. Ce au discutat
FLASH NEWS Bolojan anunță o posibilă alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”
22:49
Bolojan anunță o posibilă alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”
JUSTIȚIE Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit
21:50
Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit
REACȚIE Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite împotriva campaniei lui Călin Georgescu ar fi fost o plată de 1 euro. Dezvăluirile, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal
20:57
Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite împotriva campaniei lui Călin Georgescu ar fi fost o plată de 1 euro. Dezvăluirile, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal
NEWS ALERT Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
19:44
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Cum a slăbit chef Adi Hădean de la aproape 150 de kilograme! Ce greșeli îi sfătuiește pe oameni să evite
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Agricultura globală ar putea deveni în curând mai rezistentă la anumite ciuperci
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
FLASH NEWS Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli din funcția de emisar al lui Trump și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite
00:05
Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli din funcția de emisar al lui Trump și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite
CONTROVERSĂ „Vestul Sălbatic” la Casa Albă înaintea alegerilor din noiembrie. Consilierii lui Donald Trump au declanșat o luptă acerbă pentru postul de șef de cabinet
23:10
„Vestul Sălbatic” la Casa Albă înaintea alegerilor din noiembrie. Consilierii lui Donald Trump au declanșat o luptă acerbă pentru postul de șef de cabinet
FLASH NEWS Nicușor Dan a cerut ajutor pentru securitatea la Marea Neagră, în cadrul Consiliului European. Statul membru care a răspuns solicitării
22:31
Nicușor Dan a cerut ajutor pentru securitatea la Marea Neagră, în cadrul Consiliului European. Statul membru care a răspuns solicitării
FLASH NEWS Cristela Georgescu a răbufnit într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal: ”Sunt o mamă furioasă. Copiii mei au fost terorizați”/ “Înfruntăm o tiranie”
22:21
Cristela Georgescu a răbufnit într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal: ”Sunt o mamă furioasă. Copiii mei au fost terorizați”/ “Înfruntăm o tiranie”
VIDEO A 18-a noapte de proteste în fața Arestului Central, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Oamenii cer eliberarea fostului prezidențiabil
21:41
A 18-a noapte de proteste în fața Arestului Central, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Oamenii cer eliberarea fostului prezidențiabil
FLASH NEWS Noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, demisă la nici o săptămână de la preluarea funcției
21:21
Noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, demisă la nici o săptămână de la preluarea funcției

Cele mai noi

Trimite acest link pe