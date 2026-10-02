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Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi

Andrei Dumitrescu
Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu. Este vorba despre trei infractori periculoși arestați după ce au vândut tone de cocaină și canabis. Aveau și complici albanezi
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Călin Georgescu ar fi fost încarcerat alături de alți trei bărbați arestați în dosare de trafic de droguri. Unul dintre aceștia făcea parte dintr-o grupare internațională deosebit de periculoasă care ar fi adus în Europa aproape două tone de droguri.   

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Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost arestat, marți, de magistrații Curții de Apel București, într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT, cu un prejudiciu stabilit la peste un milion de euro.

Imediat după pronunțarea instanței, Georgescu a fost ridicat de acasă de către polițiști și dus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv (CRAP) al Poliției Capitalei. Surse judiciare au anuțat, la scurt timp după încarcerarea politicianului, că acesta a fost cazat alături de alte trei persoane și refuză mâncarea pusă la dispoziție de autorități.

Legături cu mafia albaneză

Potrivit unor surse Gândul, cei trei bărbați sunt traficanți de droguri, arestați în dosare diferite. Aceștia sunt acuzați că ar fi traficat, în total, aproape două tone de stupefiante, iar unii dintre ei ar fi avut inclusiv legături cu mafia albaneză. Este vorba despre Tiberiu Marian Bîzu, Alexandru Costin Muraru și Laurențiu Stan.

Conform anchetatorilor, Bîzu a fost reținut la data de 24 august, după ce procurorii DIICOT și polițiștii DCCO au descins la 16 adrese din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.

Conform procurorilor DIICOT, începând cu luna septembrie 2023, cinci suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini.

Organizația criminală transporta din Spania, către diverse state europene, cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, care erau transportate cu ajutorul unor șoferi de TIR.

Potrivit procurorilor români, dosarul a fost soluționat după o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust.

Patru transporturi de droguri, confiscate îm străinătate

Anchetatorii din Franța, Germania, Italia și Spania au probat existența a patru transporturi de droguri care au condus la capturarea cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.

Gruparea din care făcea parte Tiberiu Marian Bîzu oferea grupărilor de narcotraficanți albanezi servicii de transport pentru diferite feluri și cantități de droguri de risc și mare risc.

Sursele Gândul au afirmat că Alexandru Costin Muraru a fost reținut după procurorii DIICOT și polițiștii antidrog au ridicat, în zilele 21 și 22 aprilie 12 persoane.

Membrii grupării au fost acuzați că, în cursul anului 2025, șase dintre suspecți au constituit, în București, o grupare de criminalitate organizată care avea ca scop obținerea unor sume mari de bani din producția și vânzarea de droguri pe piața internă din România.

Spre finele anului 2025, la grupul infracțional organizat au aderat alți patru complici (trei femei și un bărbat), care se ocupau de vânzarea, respectiv producerea unor cantități de stupefiante.

Acțiunea „1 Mai”

Acțiunea declanșată pentru destructurarea grupării a fost intitulată, generic, „1 Mai”. În urma perchezițiilor, care au vizat adrese din București și județele Ilfov, Ialomița, Argeș și Vâlcea, au fost ridicate circa 14,2 kilograme canabis, 1,4 kilograme rezină de canabis, 1 kilogram cocaină, 90 grame de ciuperci halucinogene, peste 480 sticluțe lichid Isolate CBD Oil, în diferite concentrații, mai multe plicuri care conțineau semințe de canabis, grindere, cântare electronice de precizie, dispozitive de stocare a datelor și dispozitive GPS.

Totodată, au fost găsite două culturi de canabis, indoor, prima formată din 161 plante cu tulpini și inflorescențe parțial uscate și 143 de plante imature verzi și o alta cu 176 de plante în diverse stadii de dezvoltare. De asemenea, au fost găsite și confiscate sumele de 173.500 lei, 12.410 euro și 500 dolari, nouă portofele electronice cu monede virtuale în valoare de 35.000 euro.

Bunuri găsite în urma perchezițiilor făcute la colegii de celulă ai lui Călin Georgescu

Totodată, Laurențiu Stan, cel de-al treilea coleg de celulă a fost și el arestat preventiv pentru trafic de doguri, însă, până la acest moment, există puține detalii legate de faptele pentru care a ajuns în spatele gratiilor.

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