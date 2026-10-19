Cine câștigă imunitatea mare de la Asia Express, diseară, la Antena 1. Ce noi probe îi pun pe concurenți în dificultate

Asia Express, o emisiune care face furori pe micul ecran, se vede și luni seară, la postul de televiziune Antena 1. Astfel, emisiunea Asia Express – Drumul Mătăsii va fi difuzat și luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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În acest nou episod de aventură, când intră în vigoare „legea marțială”, la școala de Kung-Fu, unde sunt cazați conscurenții. Acolo, disciplina și rigoarea sunt greu de suportat, așadar, participanții au, și de această dată, multe de obiectat. După experiența de la școala de Kung-Fu, la Asia Express, ediția din 19 octombrie 2026, se pornește în căutarea unui rege greu de îmblânzit, iar rutina autostopului continuă să facă victime, potrivit promo-ului publicat pe pagina de Instagram a emisiunii.

Toate acestea se întâmplă în lupta pentru Marea Imunitate, unul dintre cele mai importante obiective ale etapei. Iar cine câștigă imunitatea mare de la Asia Express, sse va vedea diseară, la Antena 1.

Asia Express este, fără doar și poate, formatul TV care a cucerit România. Costurile suportate de Antena 1 pentru un sezon Asia Express sunt amețitoare. Costul total al licenței și al producției pentru un sezon de Asia Express, un format bazat pe franciza internațională Pekin Express, creată de 4Mat.TV/Banijay, este unul dintre cele mai mari din televiziunea din România. Citește AICI despre ce sume amețiotoare vorbim și cum sunt împărțite acestea, per sezon.