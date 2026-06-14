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Cine este bărbatul care s-a înecat în mare la Mamaia. Este primul deces din acest sezon de pe Litoral

Nicolae Oprea
Cine este bărbatul care s-a înecat în mare la Mamaia. Este primul deces din acest sezon de pe Litoral
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Potrivit IPJ Constanța, un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat duminică în mare, în stațiunea Mamaia.

Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 10:50, fiind informați că o persoană s-a înecat în stațiunea Mamaia.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 56 de ani”.

Cine este bărbatul care s-a înecat la Mamaia

Trupul neînsufleţit va fi transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.

Potrivit presei locale, este vorba despre un turist de origine germană. Acesta venise pe litoral împreună cu alți cunoscuți.

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