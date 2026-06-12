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Cine este Mihai Ghyka, propunerea de ministru al Culturii în Cabinetul Tomac, după retragerea lui Adrian Papahagi

Luiza Dobrescu
Cine este Mihai Ghyka, propunerea de ministru al Culturii în Cabinetul Tomac, după retragerea lui Adrian Papahagi
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Mihai Ghyka, descendent al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica, a deţinut şi funcţia de secretar de stat în Ministerului Culturii, 2015-2016, în guvernul condus de Dacian Cioloş.

Acesta vine din mediul privat, unde a fost președinte și manager general la Bergenbier, iar timp de doi ani a condus și un important segment al Vodafone.

Mihai Ghyka, în vârstă de 55 de ani, este cunoscut pentru cariera sa în domeniul privat. Emigrat în Canada înainte de prăbușirea regimului comunist, în 1989, el a revenit în țară activând în mari companii-Bergenbier și Vodafone, și a pus bazele unei firme de consultanță de marketing.

A fost analist financiar la Bergenbier România, apoi manager general și președinte al Consiliului de Administrație. A lucrat peste 10 ani în FMCG, având mai multe roluri de conducere în departamentele Financiar și Marketing ale acestei companii, atât în România, cât și în regiunea Balcani.

A demisionat din funcție de la Bergenbier, postul fiind preluat de Jens Hoesel, fost director de vânzări la StarBev, și, în iunie 2011 a devenit directorul comercial pe segmentul consumer al Vodafone România.

În ianuarie 2013 va părăsi compania, pentru a se ocupa de proiecte personale.

De atunci, el s-a ocupat de consultanță de marketing prin firma sa, Dalprincipe Consulting. Mihai Ghyka s-a mai ocupat cu renovarea și administrarea conacului familiei sale din județul Vrancea.

Cu arată CV-ul profesional al descendentului ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka

Mihai Ghyka este, din 2016, profesor asociat al Universității din Bucureşti şi deţine un Master în Sciences of Business Administration (Ecole des HEC, Montreal, Canada, 1996) şi o licenţă în Business Administration (École des HEC, Montreal, Canada și Libera Universita degli Scienze Sociali, Roma, Italia, 1994).

Mihai Ghyka a beneficiat de burse de studiu și de cercetare la École Nationale d’Administration (Paris, 2016), Antwerp University (2010-2011), Eisenhower Fellowships Foundation (Philadelphia, USA, 2009) si INSEAD-Wharton Executive Program (Fontainebleau şi Philadelphia, 2007, 2004). În prezent este doctorand în relații internaționale la Geneva School of Diplomacy.

Jership, şi, Administration (Ecole des HEC, Montreal, Canada, 1996) și o licență în Business Administration ersitați din Bucureşti. Deține un Master in Sciences of Business (École des HEC, Montreal, Canada şi Libera Universita degli Scienze Sociali, Roma, Italia, 1994). Mihai Ghyka a beneficiat de burse de studiu și de cercetare la École Nationale d’Administration (Paris, 2016), Antwerp University (2010-2011), Eisenhower Fellowships Foundation (Philadelphia, USA, 2009) si INSEAD-Wharton Executive Program (Fontainebleau şi Philadelphia, 2007, 2004). În prezent este doctorand în relații internaționale la Geneva School of Diplomacy.

Mihai Ghyka este stră-strănepotul ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, iubitor de patrimoniu, contributor la numeroase restaurări de monumente (între altele, refacerea scrinului lui Gh. Asaki de la Arhivele Naționale lași, restituiri de documente (transportarea din Anglia a arhivei personale a lui G.M. Cantacuzino preluate de către arhivele ieşene) şi amintiri din trecutul Moldovei şi este cel care a demarat ambițiosul proiect de repatriere a osemintelor strămoşului său.

În parteneriat cu Primăria Municipiului laşi, a facilitat colaborarea cu primăria din Le Mée-sur-Seine, Franța, unde se află necropola familiei Ghyka.

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