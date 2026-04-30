Prima pagină » Social » Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului

Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului

Nicolae Oprea

Ceea ce a fost un breaking news acum cinci luni s-a transformat într-o situație de anonimat. Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica erau aduse cu mare fast în România și întâmpinate de președintele Nicușor Dan cu o ceremonie fastuoasă la Palatul Cotroceni.

Vezi galeria foto
24 poze

Apoi a plecat spre Iași, spre înhumare. Gândul a descoperit, însă, că rămășițele pământene ale ultimului domnitor al Moldovei zac într-o sală din Palatul Culturii din Iași. Motivul este uluitor: mormântul nu este gata.

Gândul publică imaginile incredibile cu sala în care sunt depuse osemintele domnitorului, dar și cu ceea ce urmează să îi fie locul de veci.

Nicușor Dan l-a omagiat pe Grigore Alexandru Ghica la Cotroceni, în 9 noiembrie 2025 | Foto: presidency.ro

Osemintele acestuia sunt depuse în continuare într-o sală a Palatului Culturii din Iași. Catafalcul este păzit de cinci jandarmi.

Sala unde se află în prezent sicriul cu rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica

Din noiembrie 2025 până în prezent au fost vehiculate mai multe date ale reînhumării sale, printre care 24 ianuarie 2026, Ziua Micii Uniri, sau 3 aprilie 2026, Ziua Jandarmeriei Române, dar nu s-a concretizat nimic.

Monumentul funerar al domnitorului

Primarul Mihai Chirica face noi promisiuni: reînhumare pe 15 iulie

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, face noi promisiuni. Acesta a avansat, pentru Gândul, o dată la care domnitorul ar putea fi reînhumat.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, la ceremonia depunerii sicriului cu rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, la Palatului Culturii, în 12 noiembrie 2025. DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO

„Monumentul funerar al Domnitorului a fost realizat, s-a finalizat recent. Prognoza noastră este că înhumarea va avea loc pe 15 iulie, la o zi după Ziua Franței, ținând cont că Domnitorul a fost adus din Franța. Am ales această dată ca să poată ajunge și domnul ambasador la ceremonie. Din perspectiva mea, ca primar, voi face eforturi să rămână memorabile, nu doar prezența lui, ci și faptele sale istorice. Este extrem de important pentru ieșeni să-l avem acasă. În continuare există foarte multă lume care trece pe la catafalcul domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Locul de veci va fi situat într-un spațiu aflat în zona Palatului Culturii. Sunt foarte multe lucruri memorabile și istorice din acest areal care au legătură cu faptele domnitorului Ghica”, a declarat Mihai Chirica în exclusivitate pentru Gândul.

Controversa sinuciderii Domnitorului Ghica

Faptul că domnitorul Grigore Alexandru Ghica s-a împușcat în cap a stârnit controverse. Surse administrative spun că locul unde va fi înmormântat domnitorul ar fi în preajma bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc” – loc considerat de preoți ca „loc sfințit”, iar înmormântarea unui sinucigaș nu ar fi conformă cu dogmele ortodoxe.

„Nu știu dacă s-a pus problema vreodată să fie înhumat în preajma bisericii. Nu știu exact locul stabilit. Chiar nu s-a stabilit locul. Noi ne exprimăm respectul față de memoria domnitorului Grigore Alexandru Ghica, personalitate marcantă a istoriei Moldovei, însă demersul reînhumării, stabilirea locului și a datei acestui eveniment revine autorităților competente și familiei”, a declarat pentru Gândul preotul Lucian Apopei, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor.

După aproape 170 de ani, domnitorul Grigore Alexandru Ghica s-a întors acasă, la Iași.

Ceremonia de la Iași, din 12 noiembrie 2025 | Foto: DRAGOS PASCANEANU/MEDIAFAX FOTO

Pe 7 noiembrie 2025, în cimitirul din localitatea Le Mée-sur-Seine (Franța), a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea.

Ceremonie de repatriere organizată la Cotroceni

La doar câteva zile după deshumare, osemintele domnitorului au fost repatriate.

Ceremonia de la Cotroceni, din 9 noiembrie 2025 | Foto: presidency.ro

Ceremonia de repatriere a fost organizată la Palatul Cotroceni, sub patronajul președintelui Nicușor Dan.

„O societate are rădăcini adânci din modul în care acum mulți ani niște oameni s-au gândit cum s-o administreze. Este important să vedem continuități și rădăcina modurilor în care acționăm azi”, spunea atunci șeful statului.

Nicușor Dan a amintit câteva măsuri luate de Ghica: abolirea cenzurii, inițierea maternităților, înființarea școlilor de construcții, abolirea robiei țiganilor, înființarea Jandarmeriei – o instituție pentru pacea interioară. Curajul de a scădea impozitele și taxele vamale.

De la depunerea în incinta Palatului Culturii și până în prezent, catafalcul cu rămășițele domnitorului este flancat de jandarmi.

Lentoare tipic românească…

În ciuda ceremoniilor organizate cu ocazia acestei repatrieri, într-o lentoare care caracterizează autoritățile române, reînhumarea domnitorului a întârziat extrem de mult.

Grigore Alexandru Ghica (sau Ghyka) a fost domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

Acesta a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe