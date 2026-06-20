Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres

Ciprian Ciucu anunță că-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, cu o zi înainte de congresul partidului. Edilul a luat decizia din cauza dosarului penal, deschis recent pe numele său. Potrivit surselor, Mircea Abrudean l-ar putea înlocui în funcție.

Ciucu consideră că retragerea sa este cea mai bună soluție pentru colegii de partid.

„Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei,” a transmis acesta pe Facebook.

Ciucu: „PNL trebuie să dețină avantajul moral!”

Edilul transmite că își va continua munca la primărie și promite că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

„În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.”

Cine e Mircea Abrudean, cel care ar putea să-i ia locul lui Ciucu

Mircea Abrudean, senator PNL, a fost ales președinte al Senatului, după ce a ocupat funcția interimar în urma plecării lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni. Alegerea sa a devenit necesară după ce Bolojan a preluat funcția de prim-ministru. Abrudean conduce acum oficial camera superioară a Parlamentului.