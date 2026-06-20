Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres

Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres

Bianca Dogaru
Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciprian Ciucu anunță că-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, cu o zi înainte de congresul partidului. Edilul a luat decizia din cauza dosarului penal, deschis recent pe numele său. Potrivit surselor, Mircea Abrudean l-ar putea înlocui în funcție.

Declaratie de presa sustinuta de primarul general al Municipiului Bucuresti, joi, 26 martie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Ciucu consideră că retragerea sa este cea mai bună soluție pentru colegii de partid.

„Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei,” a transmis acesta pe Facebook.

Ciucu: „PNL trebuie să dețină avantajul moral!”

Edilul transmite că își va continua munca la primărie și promite că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

„În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.”

Cine e Mircea Abrudean, cel care ar putea să-i ia locul lui Ciucu

Mircea Abrudean, senator PNL, a fost ales președinte al Senatului, după ce a ocupat funcția interimar în urma plecării lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni. Alegerea sa a devenit necesară după ce Bolojan a preluat funcția de prim-ministru. Abrudean conduce acum oficial camera superioară a Parlamentului.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”
14:12
Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”
SURSE PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan
14:00
PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan
CONTROVERSĂ Adolescentă de 15 ani, în moarte cerebrală, după ce a participat la o provocare online
13:47
Adolescentă de 15 ani, în moarte cerebrală, după ce a participat la o provocare online
INFRASTRUCTURĂ Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni
13:26
Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni
BANI România păstrează cele peste 20 de miliarde de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru anunță că negocierile cu Comisia Europeană s-au încheiat pozitiv
13:26
România păstrează cele peste 20 de miliarde de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru anunță că negocierile cu Comisia Europeană s-au încheiat pozitiv
INEDIT Gâlceavă printre astre. Săgetătorii Veştea, Grindeanu și Nicușor Dan contra Peştii Bolojan şi Ciucu, în politica românească. Ce zodie va câștiga bătălia finală
13:19
Gâlceavă printre astre. Săgetătorii Veştea, Grindeanu și Nicușor Dan contra Peştii Bolojan şi Ciucu, în politica românească. Ce zodie va câștiga bătălia finală
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Digi24
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Costul crizei guvernamentale. Florin Cîţu: „România se împrumută mai scump decât țări care au un rating mai slab. Piața ți-a dat acest verdict de mai multe ori”
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Click
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce are Turcia și n-are România? Strategiile care fac diferența și atrag tot mai mulți turiști de la un an la altul

Cele mai noi

Trimite acest link pe