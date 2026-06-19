Ciprian Ciucu a contestat decizia controlului judiciar. Când va afla edilul ce au decis magistrații

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus o contestație împotriva măsurii controlului judiciar, în dosarul în care procurorii DNA îl cercetează pentru presupuse fapte de corupție. Magistrații urmează să analizeze solicitarea și să decidă dacă mențin măsura preventivă.

Documentul a fost depus vineri și va fi judecat de Tribunalul București, o decizie în acest sens urmând a fi luată la jumătatea săptămânii viitoare, potrivit Digi24.

Primarul trebuie să respecte restricțiile până la o decizie a instanței

Până când se vor pronunța magistrații în privința cererii Primarului General, acesta trebuie să respecte toate obligațiile impuse prin controlul judiciar. Printre acestea se numără prezentarea periodică la secția de poliție desemnată pentru supravegherea măsurii și respectarea programului stabilit de autorități.

În privința exercitării mandatului, Ciprian Ciucu nu are niciun fel de restricție din partea anchetatorilor. Ancheta DNA va continua în următoarea perioadă și nu este exclus ca Primarul General sau alți suspecți din acest dosar să mai fie audiați.

Ciprian Ciucu a fost audiat, ieri, mai multe ore la sediul DNA, în final fiind acuzat oficial de luare de mită. Concret, procurorii se referă la faptul că edilul Capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru Primăria Generală de la finalul anul trecut. În noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, desfășurate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile exercitate de Ciucu în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6 și cu proceduri administrative privind proiectul imobiliar respectiv.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile

Primarul General al Capitalei susține că nu a primit niciun ban sau alte foloase. Într-o postare pe o rețea de socializare, după audierile de la DNA, el a declarat că numele său ar fi fost folosit de alte persoane.

„Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sistemului de justiție”, a transmis edilul.

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai spus după ieșirea de la audieri că e conștient că de acum va avea o problemă până când se va termina procesul.

,,Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. De acum înainte o să am o tinichea de coadă un an, doi, trei, cât va dura acest proces”, a mai spus edilul, la ieșirea de la audieri.