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Ciucu nu exclude în totalitate varianta unui Guvern PSD: „Nu merită”

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Ciucu a declarat că nu refuză din prima ideea unui guvern minoritar format doar din membri PSD. Edilul cere social-democraților să demonstreze că pot conduce țara, dar avertizează că PNL are puține motive să-i ajute în Parlament.

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Ciprian Ciucu. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„E foarte greu să vă răspund. Nu-mi place, de fapt, să zic din prima nu”, a afirmat liderul liberal.

Ciucu transmite celor de la PSD că este ușor să distrugi, dar este mult mai greu să pui ceva funcțional în loc. Edilul explică faptul că responsabilitatea pică acum în curtea celor care au provocat haosul.

„Pe un fond de nemulțumire, te aduni acolo, cu extremiștii, funcționezi ca o mulțime comună și îți dai jos guvernul. Dar aici întrebarea este: poți să pui altul în loc? Ai dat jos guvernul? Hai, fă-ți un guvern.”

Liberalii nu vor să le dea votul de încredere

Deși nu spune un „nu” hotărât din prima secundă, Ciucu recunoaște că îi este greu să creadă că PNL va vota noua echipă PSD.

„Nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz, pentru ei, doar un vot de investitură, dar mi-e greu să cred și că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită.”

„PSD va fi din ce în ce mai mic”

Ciucu crede că PSD va pierde tot mai mulți alegători în perioada următoare. Conform acestuia, oamenii supărați pe PSD vor pleca către AUR, iar pe viitor în România vor rămâne doar două tabere mari: una extremistă și una rațională, formată în jurul PNL și USR.

„Cel mai probabil PSD va fi din ce în ce mai mic (…), iar tipul de electorat care votează PSD va fi preluat de AUR. Vor fi două poluri, un pol de tip AUR – Georgescu, Simion și această categorie de oameni – și un alt pol mai civic, rațional, format în jurul PNL și USR. Așa văd lucrurile pe viitor”, a declarat Ciprian Ciucu.

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