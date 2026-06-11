Ce spune Ciucu despre varianta unui Guvern Bolojan 2: „Cineva trebuie să fie adultul în cameră”

Ciprian Ciucu a transmis că PNL se gândește să îl propună din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Edilul recunoaște că planul este greu de pus în practică pentru că parlamentarii care l-au dat jos pe Bolojan ar trebui acum să îl voteze înapoi.

„E foarte greu să vină parlamentarii care au picat guvernul să-l voteze încă o dată pe Ilie Bolojan. Dar trebuie să ne gândim la o soluție (…) În orice logică politică normală, partidele din Parlament trebuie să formeze majorități și să dea soluții pentru guvernare”, crede primarul general.

PNL vrea să fie adultul din cameră

Ciucu spune că liberalii sunt gata să vină cu o nouă variantă pentru Guvern, fiindcă PSD dă dovadă de iresponsabilitate.

„Nu am luat în calcul nicio variantă dar, pentru că iresponsabilitatea plutește peste tot în România în lumea politică, cineva trebuie să fie adultul in cameră. Avem un partid iresponsabil, PSD, care a dărâmat un guvern funcțional din motive aberante, care a format o majoritate împreună cu AUR (…) Dacă sunteți lași și nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă. Tot cine a făcut-o și anul trecut. Putem veni cu o ofertă, dar asta nu înseamnă că s-a luat o decizie”, a declarat Ciucu.

„Un guvern al rușinii”

Întrebat despre o nouă propunere de premier tehnocrat, în cazul unui eșec al lui Eugen Tomac, Ciucu a răspuns:

„Știu că nu avem cea mai bună calitate în Parlament. În afară de partidele clasice sunt oameni fără pregătire profesională și politică. Ar fi un guvern al rușinii, un guvern de băltire în care va da toată lumea.”

Potrivit acestuia, electoratul PSD va dispărea fie pe cale naturală, fie prin atragerea sa în sfera AUR, astfel că pe viitor ar putea exista doi pol politici majori: unul alcătuit din AUR și simpatizanții lui Călin Georgescu, celălalt constituit în jurul PNL și USR, „un pol mai civic, mai rațional”.