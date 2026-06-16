Claudiu Năsui dă lecții de educație financiară: „Cum să nu te lași păcălit de statul român”

Fost ministru al Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Claudiu Năsui ține lecții de educație financiară pe social media. „Cum să nu te lași păcălit de statul român”, scrie deputatul USR, oferind câteva sfaturi în acest sens.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Claudiu Năsui arată cum încearcă statul român să-i păcălească pe oameni. În context, el oferă ca exemplu titlurile Fidelis și explică despre ce este vorba.

Năsui: „Nu vă luați țeapă!”

„Lecția de educație financiară: cum să nu te lași păcălit de statul român”, își începe postarea Năsui.

Mai departe, el dezvoltă subiectul titlurilor de stat Fidelis.

„Statul emite titluri Fidelis în perioada asta la dobânda de 5.8% (pe euro, pe 10 ani), în condițiile în care pe piață dobânda titlurilor similare este 6.3%.

De ce ar împrumuta cineva statul la o dobândă mai mică când poate să o facă la o dobândă mai mare? Are același risc, aceeași monedă și aproape aceeași perioadă de rambursare. Nu e niciun motiv.

Și atunci de ce încearcă statul să facă asta? Probabil pentru că crede că oamenii nu vor realiza ce se întâmplă.

De aceea fac această postare. Nu vă luați țeapă.

Bine, dacă sunteți donator de sânge, e cu totul altă poveste. România emite titluri cu dobândă preferențială pentru donatorii de sânge.

Cu titlurile emise acum și cu dobânzile din piață, practic puteți câștiga rapid ~3.700 de lei cu o simplă donație de sânge.

Dar, revenind, nu-i lăsați să vă păcălească. Nu cumpărați scump titluri pe care le puteți cumpăra ieftin”.