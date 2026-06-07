CM 2026: Începe Mondialul ProSport – 104 meciuri analizate și 44 de zile cu materiale de colecție

De azi, 7 iunie, și până după finala CM 2026 din 19 iulie, ProSport ți-a pregătit un regal editorial într-o experiență integrată unică pe piața media din România. Așadar, începe Mondialul ProSport în vara fotbalului pe care nu-l vei uita vreodată!

Acesta este „ultimul bal” pentru Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar și Luka Modric, dar în același timp generații ample cu talent uluitor de-abia așteaptă să se consacre la acest Mondial!, scrie ProSport.

ProSport mai scrie că aceasta este cea mai complexă Cupă Mondială din istorie, cu 48 de naționale în turneul final jucând pe un calendar de 39 de zile.

Mondialul ProSport este un proiect elaborat și implementat de jurnalistul Gabriel Berceanu, care oferă o experiență aparte. El acoperă tot evenimentul și îl redă apoi într-un exercițiu de sinteză relevantă.

În fiecare zi de turneu, pentru fiecare partidă, începând din 11 iunie și până pe 19 iulie, ziua marii finale, ProSport îți oferă:

Avancronica specială a fiecărei partide și loturile complete, cu ore bune înainte de start

Livetext cu cele mai importante momente, în timp real, din fiecare meci

Clasamentele în timp real și toate calculele calificării din toate cele 12 grupe

Rezumatul fiecărei partide în 7 secvențe memorabile, astfel încât să nu ratezi nimic esential

Calendar CM 2026

11 iunie – start în faza grupelor

18 iunie – runda 2 în faza grupelor

24 iunie – runda 3 în faza grupelor

29 iunie – faza 16-imilor

4 iulie – faza optimilor de finală

9 iulie – sferturile de finală CM 2026

14 iulie – semifinalele CM 2026

19 iulie – finala CM 2026