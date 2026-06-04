Cod galben de inundații în centrul și sudul țării. Care sunt județele cele mai afectate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat, printr-o postare pe Facebook, inundații în centrul și sudul țării. Având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, institutul a sfătuit populația să manifeste prudență, dar și să evite deplasările.

Cod galben de inundații în centrul și sudul țării

Potrivit comunicatului, codul galben este valabil în intervalul: 4 iunie, ora 12:00 – 5 iunie, ora 10:00. Iar județele afectate sunt Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița. ”Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, #INHGA a emis un nou Cod galben hidrologic cu valabilitate în intervalul: 4 iunie, ora 12:00 – 5 iunie, ora 10:00.

În această perioadă, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Atenționarea vizează anumite sectoare de râuri din județele: Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița.

De asemenea, probabilitatea și intensitatea fenomenelor hidrologice vor fi mai ridicate în intervalul 4 iunie, orele 14:00 – 24:00, pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Vâlcea și Dolj.

În acest context, populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau traversarea zonelor inundabile.