Concurs director școli 2026. În data de 13 octombrie s-a desfășurat proba de evaluare a competențelor în cadrul concursului pentru pozițiile de directori sau directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2026. Datele indică faptul că peste 4.600 de candidați continuă concursul pentru directorii de școli, după contestații.

Datele arată că 4.619 candidați au promovat proba de competențe pentru posturile de director și director adjunct în școli, după contestații. Rata finală de promovare este de 69,11%, potrivit Ministerului Educației. Contestațiile au schimbat rezultatele pentru doar 8 candidați. Dintre cele 355 de lucrări reevaluate, 347 au păstrat nota inițială, 5 au primit 0,5 puncte în plus, iar 3 au pierdut aceeași valoare.

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Patru candidați au promovat proba după ce nota lor a crescut de la 5,50 la 6,00. Nicio scădere de punctaj nu a afectat statutul de candidat promovat. În urma contestațiilor, rata de promovare a crescut de la 69,05% la 69,11%. Datele ministerului mai arată că 2.838 de candidați au obținut cel puțin nota 7, iar media generală a fost 6,45. Proba de competențe este eliminatorie, dar nota nu intră în calculul mediei finale a concursului.

Când sunt afișate rezultatele finale ale concursului

Proba scrisă a acestui concurs este programată pe 20 octombrie 2026, urmată de evaluarea proiectelor manageriale și interviuri în perioada 12-27 noiembrie 2026. Rezultatele finale ale concursului pentru directorii de școli vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.

„Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt următoarele:

proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului.

proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează cunoștințele de management şi legislație școlară.

proba de interviu, cu următoarele etape:

evaluarea administrativă a proiectului managerial și a planului de acțiune realizat de candidat pentru unitatea de învățământ la care candidează; evaluarea capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilităților de rezolvare a unor situații-problemă, precum și evaluarea calității susținerii planului managerial”, arată Ministerul Educației și Cercetării.

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