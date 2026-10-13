Concurs directori de unităţi de învăţământ 2026. Note de 1,5 și 2 la proba de competențe. Care este județul cu cea mai mică rată de promovare

A debutat concursul pentru pozițiile de directori sau directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2026. Pe 13 octombrie 2026 a avut loc proba de evaluare a competențelor și s-a desfășurat în 42 de centre de concurs. Datele arată că 4.615 din cei 6.684 de candidați au promovat proba, obținând nota minimă 6. De altfel, mai mulți candidați au obținut note de 1,5 și 2.

Proba de competențe pentru concursul de directori de școli s-a desfășurat în 42 de centre, dintre care două în București. Candidații au avut la dispoziție 60 de minute pentru un test cu 20 de întrebări, fiecare cu patru variante de răspuns, doar una fiind corectă. Fiecare item a avut 0,5 puncte. Notele pot fi contestate până miercuri, 14 octombrie, ora 14:00.

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„Subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), au vizat situaţii ipotetice din activitatea curentă a unei şcoli şi au inclus: 7 itemi de raţionament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înţelege sau transmite clar concepte şi perspective), 7 itemi de raţionament numeric (abilitatea de a înţelege informaţiile numerice şi de a rezolva corect problemele matematice) şi 6 itemi de raţionament logic (abilitatea de a înţelege ideile exprimate cu ajutorul logicii şi raţiunii). Nota minimă pentru promovarea acestei probe este 6. Nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Rata de promovare la proba de competențe pentru concursul de directori de școli este de 69,05%, înaintea contestațiilor. Din cei 6.684 de candidați prezenți, 34 au luat nota 10, iar 21 au obținut note între 1,5 și 2. Cele mai mici rate de promovare au fost în județele Călărași și Mehedinți, iar în Cluj, Covasna și Sălaj au depășit 80%.

34 de candidați au obținut nota 10

4 candidați au obținut nota 1,5

17 candidați au obținut nota 2

Care este județul cu cea mai mică rată de promovare

Date ale Ministerului Educației și Cercetării:

Din 6.841 de candidați înscriși și validați (excluzând candidații înscriși și validați în județul Buzău), au fost prezenți 6.684 (97,7%).

4.615 (69, 05%) dintre candidații prezenți au obținut cel puțin nota 6 și vor putea participa la următoarele etape ale concursului.

Covasna, Sălaj și Cluj au avut cele mai mari rate de promovare la prima probă a concursului de directori, de peste 80%. Cele mai slabe rezultate s-au înregistrat în Călărași, Mehedinți și Constanța. În București, rata a fost de 66,3%, sub media națională de 69%.

Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată în rândul candidaților cu vârste între 40 și 44 de ani. În mediul urban, promovarea a fost de 70,9%, față de 65,7% în mediul rural.

Proba scrisă a concursului de directori de școli va avea loc pe 20 octombrie 2026. Evaluarea proiectelor manageriale este programată între 21 octombrie și 4 noiembrie, iar interviurile se vor desfășura în perioada 12-27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie.

Rata de promovare la nivelul județelor

Covasna: 82,1%

Sălaj: 81,6%

Cluj: 81,0%

Ilfov: 76,1%

Prahova: 75,7%

Brăila: 75,6%

Galați: 74,7%

Argeș: 74,4%

Dâmbovița: 74,1%

Suceava: 72,8%

Vâlcea: 72,5%

Botoșani: 72,1%

Teleorman: 72,0%

Bacău: 71,9%

Neamț: 71,2%

Arad: 70,6%

Bistrița-Năsăud: 70,2%

Timiș: 70,2%

Hunedoara: 69,9%

Vaslui: 69,5%

Vrancea: 69,3%

Giurgiu: 68,2%

Iași: 68,2%

Harghita: 67,2%

Dolj: 66,9%

Gorj: 66,9%

Sibiu: 66,7%

București: 66,3%

Caraș-Severin: 64,9%

Alba: 64,8%

Mureș: 64,8%

Olt: 64,4%

Ialomița: 64,3%

Maramureș: 64,0%

Brașov: 62,4%

Tulcea: 62,2%

Satu Mare: 61,4%

Bihor: 61,2%

Constanța: 60,7%

Mehedinți: 57,9%

Călărași: 55,3%

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), Ministerul Educației și Cercetării, Mediafax Foto