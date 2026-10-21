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Sacrificiile pe care Cristela Georgescu le expune public prima dată după ce au început problemele judiciare ale soțului. Dezvăluie că a fost nevoită să vândă o mașină

Alexandra Anton Marinescu
Din ce trăiește familia lui Călin Georgescu. Cristela dezvăluie că au vândut una dintre mașini
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Cristela Georgescu a explicat, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, din ce resurse financiare trăiește familia sa, în condițiile în care autoritățile au instituit sechestru asupra unor bunuri și conturi bancare ale soțului său. Invitata a precizat că propriile conturi nu au fost blocate. Aceasta dispune de economii acumulate în perioada în care a ocupat funcții executive. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Soția lui Călin Georgescu a confirmat și că familia a vândut una dintre mașini. Aceasta a respins ideea că ar trebui să ofere public explicații detaliate privind veniturile sale și a susținut că situația financiară a familiei poate fi analizată prin comparație cu declarația de avere depusă în 2024.

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Cristela Georgescu: „Pe numele meu nu au blocat nimic”

Marius Tucă a întrebat-o pe Cristela Georgescu din ce trăiește familia. Invitata a criticat instituirea sechestrului asupra bunurilor comune. Ea susține că măsura îi afectează drepturile, deși nu are calitate procesuală în dosar.

„Da, chiar și acest sechestru, să știți că încalcă, tot așa, chiar mă uitam, primul articol din CEDO, dreptul la proprietatea privată a soțului nevinovat. Deci casa este o proprietate comună. Banii din conturi sunt proprietate comună. Eu nu am nicio calitate în acest dosar.”

Întrebată dacă și conturile deschise pe numele său au fost blocate, Cristela Georgescu a răspuns:

„Nu, pe numele meu nu au blocat nimic. Și acolo am niște resurse, bineînțeles.”

Aceasta a criticat întrebările repetate privind sursele de venit ale familiei.

„Și acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste. Adică nu mi-e rușine că nu am dat un răspuns, dar mi-e rușine de întrebarea pe care o tot repet obsesiv.”

Cristela Georgescu a comparat aceste întrebări cu solicitările pe care spune că le primea în campania electorală.

„În primul rând, așa cum cei care pun această întrebare se consideră îndreptățiți să o pună, fără jenă, și eu mă consider îndreptățită să nu răspund decât în fața autorităților. Suntem persoane fizice. Nu trăim din bani publici.”

Invitata a explicat că a avut venituri importante în perioada în care a lucrat în mediul corporatist.

„Am lucrat, am auzit și această teorie: «A, păi ați lucrat acum 10 ani». Da, dar de aici se vede ignoranța dumneavoastră. Pentru că nu știți nici ce stil de viață am avut, în niciun caz nu ne-am destrăbălat, să spun așa, și ce salarii se plătesc pentru aceste funcții executive, care sunt confidențiale. Eu am fost o persoană care am avut rezultate remarcabile, excepționale.”, a adăugat Cristela Georgescu.

Familia Georgescu a vândut una dintre mașini. „Aveam pus deoparte salariul pe un an”

Cristela Georgescu a explicat că a acordat întotdeauna o atenție deosebită economisirii.

„Eu am fost un om responsabil. Nu degeaba am predat și educație financiară. Am știut că la un moment dat voi avea familie, voi avea copii. Și prima regulă în educația financiară era să ai pus deoparte.”

Invitata a prezentat și regula pe care spune că a aplicat-o în administrarea veniturilor personale.

„Deci, în primul rând, când iei salariul, nu plătești, nu plătești cizmarul, croitorul. Te plătești pe tine. 10% cel puțin pui deoparte. Și să ai tot timpul pus deoparte, dacă ai posibilitatea, și aveam pus deoparte salariul pe un an.”

Cristela Georgescu a precizat că economiile reprezentau o măsură de protecție în eventualitatea în care nu ar mai fi putut lucra.

„Pentru că nu știi când poți să te îmbolnăvești. Și să nu poți lucra un an. Din ce trăiești?”

Aceasta a vorbit și despre declarația de avere depusă de Călin Georgescu la candidatura din 2024. Ea a sugerat că o comparație între situația financiară de atunci și cea actuală ar putea oferi răspunsuri privind resursele familiei.

„De asemenea, dacă cineva ar fi fost profesionist și într-adevăr își dorea răspunsul la această întrebare, nu doar o agendă de propagandă, putea să se uite în declarația de avere și să compare cu ce este în prezent.”

„Ce aveam noi atunci și ce avem noi acum? Inclusiv una dintre mașini nu mai este”, a continuat invitata.

Marius Tucă a întrebat-o dacă familia a fost nevoită să vândă autoturismul.

„Da. Adică gândiți-vă. Oamenii aceștia întreabă. Eu nu spun că doar… Dar am ajuns să justificăm firescul? Pe cine deranjează?”, a răspuns Cristela Georgescu.

În octombrie 2026, procurorii DIICOT au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare ale lui Călin Georgescu. Potrivit declarațiilor de avere depuse în 2024, acesta avea două conturi în euro.

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