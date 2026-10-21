Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că trimiterea sa în judecată vine în urma unei „derulări rapide a unui dosar fără probe”. Gândul a dezvăluit, miercuri, în exclusivitate, că Trăilă a fost trimisă în judecată de DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

„E o derulare foarte rapidă a unui dosar, care din punctul meu de vedere nu conține probe. Mă consider nevinovată, abosolut, nici nu se pune problema. Nu există probe în acest dosar. Justiția în România se înfăptuiește de instanțele de judecată. Restul sunt opinii. Nu există nimic la baza acestui dosar”, a declarat pentru Gândul

Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, sub acuzația de complicitate la folosirea influenței, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, potrivit unor surse judiciare.

Pe data de 28 octombrie va avea loc prima înfățișare în acest dosar.

Cazul a fost trimis în judecată de DNA Iași la Curtea de Apel București pentru că Trăilă are și calitate de avocat, curțile de apel fiind cele care dețin competenta de a judeca spețe în care sunt implicați avocați.

În același dosar a fost audiat, în 2 octombrie, la DNA Iași, premierul demis Ilie Bolojan.

Acuzațiile la adresa Cristinei Trăilă

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis atunci reprezentanta Executivului, Ioana Dogioiu.

Procurorii DNA Iași au acuzat-o pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.