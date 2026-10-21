Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, sub acuzația de complicitate la folosirea influenței, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, potrivit unor surse judiciare.

UPDATE | Comunicatul DNA

DNA anunță oficial, miercuri, trimiterea în judecată a Cristinei Trăilă, alături de afaceristul Fănel Bogos și de Mihai Barbu, fostul trezorier al PNL și șef al filialei PNL Vaslui.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din data de 6 noiembrie 2025, respectiv nr. 590/I-36 din data de 25 august 2026, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

BARBU MIHAI, la data faptei președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic, aflat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

TRĂILĂ CRISTINA, la data faptei secretar general adjunct al Guvernului României, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și

B.F., asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, aflat sub măsura controlului judiciar în altă cauză, pentru comiterea infracțiunii de instigare la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat în cauză procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul B.F. administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole de pe raza județului Vaslui, în cadrul cărora s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, de natură să favorizeze apariția unor agenți patogeni și a unor boli în rândul efectivelor de păsări.

În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul uneia dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit și depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor, în condițiile în care societatea nu ar fi fost vinovată de producerea acesteia. Valoarea despăgubirilor solicitate ar fi fost de aproximativ 13 milioane de lei.

Pe fondul neregulilor constatate în cadrul fermei, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate, în număr de aproximativ 226.000 de păsări, și ar fi refuzat aprobarea dosarului de despăgubire.

Astfel, întrucât interesele sale financiare ar fi fost afectate, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane influente, demersuri pentru schimbarea din funcție a directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui.

În concret, în perioada februarie – noiembrie 2025, inculpatul B.F., urmărind facilitarea obținerii sumei de aproximativ 13 milioane de lei de la D.S.V.S.A. Vaslui, l-ar fi determinat pe inculpatul Barbu Mihai să își exercite influența și autoritatea politică pentru obținerea acestui beneficiu, sens în care ultimul menționat ar fi intermediat întâlniri ale inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A., precum și cu diferiți oameni politici.

Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru atingerea respectivului deziderat, inculpatul Barbu Mihai ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. pentru demiterea din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui.

De asemenea, în același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile dispuse de funcționarii instituției în legătură cu neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de societatea respectivă sau, în cazul în care acest lucru nu ar fi fost posibil, că va întreprinde demersuri pentru demiterea directorului din funcție.

În cadrul acestor demersuri, în perioada 3–4 noiembrie 2025, inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina, care, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia.

În cauză, procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor sume de bani aparțin inculpatului Barbu Mihai.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare, în data de 21 octombrie 2026, la Curtea de Apel București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii și preventive dispuse față de inculpatul Barbu Mihai.

Pentru celelalte fapte presupus a fi comise de inculpatul B.F. și de celelalte persoane menționate în comunicatul nr. 740/VIII/3 din data de 6 noiembrie 2025, cercetările continuă”, au transmis reprezentanții DNA.

Știrea inițială

Pe data de 28 octombrie va avea loc prima înfățișare în acest dosar.

Cazul a fost trimis în judecată de DNA Iași la Curtea de Apel București pentru că Trăilă are și calitate de avocat, curțile de apel fiind cele care dețin competenta de a judeca spețe în care sunt implicați avocați.

În același dosar a fost audiat, în 2 octombrie, la DNA Iași, premierul demis Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis atunci reprezentanta Executivului, Ioana Dogioiu.

Acuzațiile la adresa Cristinei Trăilă

Procurorii DNA Iași au acuzat-o pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, anunța DNA în 25 august

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

Liberala Cristina Trăilă a demisionat din funcție a doua zi după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA.

„În legătură cu dosarul menționat public, declar cu toată tăria că nimic din ceea ce se vehiculează nu rezistă unei priviri atente asupra faptelor și nu am nicio îndoială că adevărul va ieși la iveală încă din faza de cercetare penală.

Nu îmi este străin contextul în care acest subiect a fost adus în atenția publică, context pe care îl consider speculat în mod nedrept, în detrimentul imaginii domnului prim-ministru Ilie Bolojan, a Guvernului României și a Partidului Național Liberal.

Precizez, indiferent de acest context, că mandatul meu în această funcție urma oricum să înceteze în perioada următoare.

Pentru a proteja instituțiile pe care le-am reprezentat și pentru a permite desfășurarea firească a cercetărilor, am decis să îmi depun demisia din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului’, a transmis atunci Cristina Trăilă, într-o postare pe Facebook.