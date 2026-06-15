Csoma Botond (UDMR): „Nu sunt adevărate acele afirmaţii că PSD ne-a luat şi pe noi la guvernare”

UDMR spune a fost luată prin surprindere de mişcarea preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe liberalul Adrian Veştea drept şef al noului guvern şi că a aflat totul din presă.

Purtătorul de cuvânt al partidului spune că premierul desemnat nu a contactat formaţiunea pe care o reprezintă şi nici nu au negociat nimic în noul guvern.

„A fost o surpriză totală. Era bine să schimbăm o vorbă cu preşedintele înainte de desemnare.

Poate s-ar fi flexibilizat puţin situaţia şi am fi avut şi noi o propunere de premier”, spune Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al partidului.

Acesta a mai declarat luni, în parlament că, până în acest moment, formaţiunea politică pe care o reprezintă nu a avut nicio interacţiune cu Adrian Veştea şi nu a fost negociat nimic.

Ba mai mult, votul acestora nu va fi acordat în funcţie de ce portofolii de miniştri le vor fi oferite.

„Noi am dorit guvern politic. Nu dorim să luăm parte la încercările de scindare ale PNL. Nu e o decizie uşoară. Vă spun sincer. E greu de spus dacă vrem în guvern. Vrem să vedem ce doreşte domnul Veştea. Eu cred că ţara are nevoie de guvern care să adopte ordonanţele de urgenţă. Nu putem merge la nesfârşit cu această situaţie. Nu sunt adevărate acele afirmaţii că PSD ne-a luat şi pe noi la guvernare. Am înţeles că dl Veştea doreşte să continue ceea ce a făcut dl Bolojan. Nu ştiu cum va fi cu PSD în această ecuaţie”, a declarat, printre altele, Csoma Botond(UDMR).

Liderul UDMR a mai spus că sesizarea Curţii Constituţionale de către liberali nu ar rezolva problema, pe fond. În plus, UDMR doreşte să afle ce decizie va lua PNL după şedinţa de luni şi vor decide în consecinţă.