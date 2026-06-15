Cu cât se vinde o porție de 100g de hamsii, la autoservire în Eforie Nord

Oporție de 100 de grame de hamsii, la o celebră autoservire din Eforie Nord se vinde cu 12 lei.. Sezonul estival pe litoralul românesc a debutat la data de 1 Mai, oficial, iar deschiderea completă a unităților de cazare și facilităților turistice are loc, între 15 mai și sfârșitul lunii mai. Așadar, putem spune că ne aflăm deja în plin sezon estival, așa că prețurile la mâncare de pe litoral îi interesează pe cei mai mulți români.

Stațiunea Eforie Nord este a doua cea mai mare de pe litoralul românesc, astfel că mulți turiști aleg să vină aici. Ea este renumită, de altfel, ca stațiune balneoclimaterică și de agrement, combinând vacanțele la plajă cu tratamentele pe bază de nămol de la Lacul Techirghiol.

Terasele de pe litoral își anunță prețurile, iar mulți români optează să mănânce pește în vacanța lor pe litoral. Hamsiile sunt printre cele mai căutate, astfel că cei care sunt interesați de preț pot afla acum cu cât se vinde o porție de 100 de grame, la o celebră autoservire din Eforie Nord.

Cum spuneam, 100 de grame de hamsii costă 12 lei. La această autoservire, mai poți găsi și ciorbă de pește, la 22 de lei, saramură de crap la 30 de lei porția, somonul la grătar este 20 de lei o porție de 100 de grame, bibanul la grătar este 18 lei (100 de grame), iar creveții pane sunt la prețul de 20 de lei suta de grame. Meniul conține mai multe sortimente de pește însă, pe care le puteți găsi mai sus.