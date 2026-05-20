Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice

Sezonul estival va debuta în stațiunea Mamaia, la finalul lunii mai 2026. Piațeta Cazino din stațiune va deveni un centru al distracției, cu 4 seri pline de evenimente. Programul este dedicat minivacanței de Rusalii și zilei de 1 Iunie (luni). Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice. Iată mai jos, în articol, cum arată programul.

Turiștii și localnicii au ocazia să fie prezenți în cadrul mai multor evenimente, timp de patru seri la rând, în perioada 29 mai – 1 iunie 2026. Vor avea loc show-uri live, dar și alte acte artistice pentru toate generațiile. Concertele sunt programate în Piațeta Cazino Mamaia, pe Scena Mamma Mia, arată Mediafax.

Se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia

Sezonul estival în stațiunea Mamaia: program desfășurat pe zile

Vineri, 29 mai 2026 – prima zi

  • Ora 20:30 – AZA; Ionuț Galani

Sâmbătă, 30 mai 2026 – ziua 2

  • Ora 20:30 – Pepe; Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band

Duminică, 31 mai 2026 – ziua 3

  • Ora 20:30 – Lidia Buble; Trupa Discoteka

Luni, 1 iunie 2026 – ziua 4

  • Ora 20:30 – BIBI; Trupa Nada

De altfel, minivacanța de Rusalii și 1 Iunie oferă turiștilor ocazia de a se relaxa la mare, cu activități pe plajă, plimbări pe faleză, terase și evenimente pentru familii în una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral. Anul acesta se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea stațiunii.

„Dăm startul unui sezon estival spectaculos în Stațiunea Mamaia, iar minivacanța de Rusalii și 1 Iunie este cel mai potrivit moment pentru a invita turiștii și constănțenii să simtă energia stațiunii. În aceste zile, Destinația Mamaia Constanța oferă mai mult decât concerte: oferă mare, soare, relaxare, experiențe pentru familii și seri cu muzică live în centrul stațiunii.

Stațiunea Mamaia are 120 de ani de istorie, emoție și tradiție, dar are și puterea de a se reinventa și de a aduce oamenii împreună”, a declarat George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

