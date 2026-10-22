Cum au fost induși în eroare unii locatari ai blocului care a explodat în Rahova și au crezut că o macara ar fi căzut peste imobil: „S-a auzit o bubuitură și am crezut că s-a prăbușit macaraua”

Lucrările de demolare a unei părți din blocul care a explodat în Rahova, care sunt extrem de complexe, i-a indus în eroare pe unii locatari care s-au aflat joi la fața locului, și au crezut că o macara s-a prăbușit peste imobil, asta după ce bucăți din clădire s-au prăbușit pe partea din spate a clădirii, deși procedurile de demolare se desfășurau pe partea din față.

Joi după-amiază, constructorul care lucrează la imobilul din Vicina desfășura manevre de demolare pe partea din față a blocului, moment în care, bucăți din bloc au început să se prăbușească pe partea din spate, unde nu existau utilaje în funcțiune.

Acesta a fost momentul în care mai mulți locatari care stau frecvent lângă bloc s-au speriat, unii dintre ei crezând că o macara s-a prăbușit pe o parte a blocului.

„Nu se lucra pe spate, s-a lucrat pe față, iar la un moment dat s-a auzit o bubuitură. Ne-am speriat, am crezut că a căzut o macara. Am ajuns la fața locului și am văzut că de fapt a căzut ce s-a lucrat pe față. Cred că e normal să se întâmple asta”, spune una dintre femeile ai cărei părinți au apartament în blocul de pe strada Vicina, și care aproape zilnic asistă la lucrările de acolo.

Potrivit reprezentanților firmei care execută demolarea, faptul că o parte a blocului s-a prăbușit pe secțiunea din spate, deși lucrările se executau pa partea din față, ar fi un fenomen firesc și chiar unul controlat.

Lucrările de demolare au început la aproape un an de la explozie

La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat începerea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație. Intervenția a fost descrisă de municipalitate drept o premieră în România, având în vedere complexitatea operațiunii și starea extrem de fragilă a structurii.

Muncitorii folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, pentru a îndepărta treptat bucăți din clădire. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona în care s-a produs explozia și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Anterior, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventualele fisuri și deformări ale construcțiilor. Evaluările au fost reunite într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a imobilului.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, anchetatorii au luat inițial în calcul acumularea de gaze naturale provenite din două fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de Gândul au indicat că un scurtcircuit produs în apropierea conductei de gaze ar fi putut declanșa deflagrația. Ancheta penală a vizat circumstanțele în care s-a produs dezastrul și eventualele responsabilități.