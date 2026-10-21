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La un an de la tragedia din Rahova, Alexandra, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la 5, nu-și poate folosi picioarele. Mama tinerei: „Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Statul nu ne-a ajutat cu nimic, am fost chiar și la Ministerul Sănătății”

Nicolae Oprea
La un an de la tragedia din Rahova, Alexandra, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la 5, nu-și poate folosi picioarele. Mama tinerei: „Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Statul nu ne-a ajutat cu nimic, am fost chiar și la Ministerul Sănătății”
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Alexandra, tânăra care anul trecut a fost grav rănită în explozia blocului din Rahova, trăiește în continuare o dramă. Adolescenta încă nu-și poate folosi picioare, iar mama ei speră că o minune o va pune pe picioare pe fiica ei. Tânăra muncește foarte mult după ce părinții ei au apelat la mai multe terapii.

„Trecem prim momente foarte grele. Alexandra nu-și poate folosit picioarele, dar luptă să-și revină. Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Face kinetoterapie, terapie Vojta, hidroterapie, am apelat și la exoschelet. Așteptăm să se întâmple o minune”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, mama Alexandrei.

Femeia spune că statul nu a ajutat-o deloc pe tânără din punct de vedere medical. Familia Alexandrei a sperat ca o comisie medicală să încerce să o ajute pe adolescentă.

„Statul nu ne-a ajutat cu nimic, în afară de chiria pe care o primim de la primărie. Am fost la Ministerul Sănătății. Puteau să facă o comisie pentru a o ajuta pe Alexandra, dar nu s-a întâmplat nimic”, mai spune mama tinerei.

Alexandra avea 17 ani când, într-o dimineață însorită de toamnă, pur și simplu s-a trezit în iad, așa cum mărturisește mama fetei.

Tânăra a fost proiectată de la etajul 7 la etajul 5, suferind răni grave. Fata a fost o lungă perioadă internată în spital.

„Este forțată ca singurul ei vis să fie să meargă”

„Acest copil nu a greșit cu nimic, pur și simplu s-a trezit în iad. La vârsta la care ar trebui să se bucure de tot ce este mai frumos în viață, Alexandra este imobilizată în continuare de la brâu în jos. Este forțată ca singurul ei vis să fie să meargă, deși avea nenumărate vise”, mărturisea recent mama Alexandriei, pentru Gândul.

Femeia mai spune cu durere că puterea medicilor este limitată în cazul Alexandrei.

Pe 17 octombrie s-a împlinit un an de la tragedia din Rahova, acolo unde patru oameni au murit în urma deflagrației.

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit că epicentrul deflagrației s-a aflat în zona etajelor 5-6. Corpul de clădire în care s-a produs explozia a fost declarat impropriu pentru locuit.

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului au fost pregătite în etape. În septembrie, Primăria Capitalei anunța că finalizase evaluarea tuturor apartamentelor din cele cinci scări vecine cu cea afectată de explozie, rezultatul fiind un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

În prezent, firma de construcții contractată de Primăria Capitalei efectuează lucrări de demolare pe etape. Practic, cu o foarfecă hidraulică, etajele superioare ale imobilului sunt tăiate bucată cu bucată.

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