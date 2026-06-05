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Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”

Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”
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Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București răspunde, printr-un comunicat de presă, „campaniei de defăimăre”, după ce mai multe site-uri au publicat articole ce prezintă drept „acuzații grave” și/sau „fapte cu iz penal” – concluziile unui raport administrativ al Ministerului Culturii din luna mai 2025.

Astfel, în comunicat se specifică faptul că, în respectivele articole se omite a se menționa esențialul, și anume, că procedurile penale declanșate pe baza aceluiași raport s-au încheiat definitiv în favoarea managerului TNOMID.

„Direcția Națională Anticorupție a analizat faptele din raportul de control și a dispus clasarea dosarului penal nr. 182/2/P/2025 prin ordonanța din 6 februarie 2026, reținând că faptele nu întrunesc elementele constitutive ale niciunei infracțiuni, inclusiv fapte penale.

Ministerul Culturii a contestat această soluție de două ori – și a pierdut de fiecare dată. Tribunalul București a respins definitiv plângerea Ministerului Culturii la data de 28 mai 2026 – cu șase zile înainte de publicarea articolelor. Această hotărâre este publică și verificabilă pe portalul instanțelor de judecată.

Un al doilea aspect ignorat de articol: Ministerul Culturii însuși a refuzat în mod explicit și repetat să comunice raportul invocat ca sursă instituției vizate – TNOMID – calificându-l, prin adresa nr. 8452/09.12.2025, drept „act de informare a ministrului, lipsit de efecte juridice proprii””, se specifică în comunicatul instituției.

În continuare, instituția mai informează că realitatea anului 2025 la TNOMID este cu totul alta decât cea sugerată de aceste articole și menționează succesul avut în rândul spectatorilor.

„Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” a devenit în 2025 cel mai important producător de spectacole de operetă și musical din România, responsabil pentru 30% din producția națională de teatru muzical. Instituția a înregistrat cel mai bun an din ultimii 18 ani sub toate aspectele relevante: 50.000 de spectatori – o creștere de 30% față de 2024, dintre care 32% public nou și 44% public tânăr sub 36 de ani, cu o notă acordată de public de 9,50 din 10; 122 de evenimente stagionale – o creștere de 58% față de 2024, cu un grad mediu de ocupare a sălii de 87% (stagiunea de operetă: 93%, Festivalul Re:Strauss: 97%, musicalul Romeo și Julieta: 89%); 4,32 milioane de lei venituri proprii – o creștere de 67% față de 2024, cel mai mare nivel din ultimii 18 ani, obținut cu cea mai mică subvenție din același interval – 36,7 milioane de lei, cu 18% sub media actualizată a ultimilor 18 ani; cheltuieli pe beneficiar de 818 lei – cel mai bun indicator din ultimii 18 ani, comparabil cu Opera Națională București (837 lei), instituție cu un buget de trei ori mai mare și o sală cu capacitate aproape dublă; 57% din bilete vândute sub 100 de lei, reflectând un management orientat spre accesibilitate și democratizarea publicului; obiectivul de creștere a veniturilor proprii, asumat contractual la minimum 10%, realizat în proporție de 700%; obiectivul de creștere a numărului de beneficiari plătitori realizat în proporție de 180%”.

”TNOMID și managerul instituției nu au avut acces la raportul invocat public”

Instituția mai informează că, nu în ultimul rând, articolele ignoră complet contextul în care a apărut acest raport de control prezentat drept „exclusivitate”.

„Ministerul culturii a trimis corpul de control la TNOMID în luna martie 2025 (în timpul mandatului dnei Natalia Intotero) – la scurt timp după numirea în funcție a dlui Petrovici – și, timp de un an, a refuzat în mod sistematic și explicit să comunice raportul rezultat, atât managerului, cât și instituției, invocând că este „act de informare internă a ministrului, lipsit de efecte juridice proprii”.

TNOMID și managerul instituției nu au avut acces la raportul invocat public decât după finalizarea procedurii de evaluare, fiind astfel lipsiți de posibilitatea unei apărări efective și informate.

Ministrul András István Demeter a organizat în luna mai 2026 o evaluare a managementului la TNOMID contestată la data de 03.06.2026. ca profund nelegală: comisie constituită nelegal, evaluatori incompatibili, interviu desfășurat cu ușile închise în pofida caracterului public impus de lege, rezultat comunicat în aceeași zi cu interviul – înainte ca orice deliberare reală să fi putut avea loc, există indicii serioase că rezultatul evaluării a fost influențat de vicii procedurale care afectează aparența de imparțialitate a procedurii.

O zi după înregistrarea contestației, raportul de control pe care ministrul refuzase să-l comunice timp de un an a apărut „în exclusivitate” pe mai multe site-uri ale unor publicații online.

Acesta este contextul real în care mai multe site-uri online au ales să publice, fără verificare și fără a solicita un punct de vedere, „acuzații grave” invalidate definitiv de instanța judecătorească”.

În încheiere, instituția menționează că, „publicul merită să știe că nu citește o investigație jurnalistică independentă. Cronologia faptelor ridică întrebări legitime cu privire la modul în care acest document a ajuns în spațiul public, în aceeași zi în care a fost trimis și la TNOMID, în condițiile în care timp de un an a fost refuzată comunicarea lui către instituția vizată”.

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