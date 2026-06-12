Cum să ții vulpile departe de grădină, folosind ingrediente banale din bucătărie

Grădinile sunt o sursă de hrană delicioasă care atrage vulpile, scrie Daily Express. Potriviți experților, există o metodă simplă pentru a ține vulpile la distanță, aceasta este utilizarea unor ingredient banale din bucătărie, pe care majoritatea oamenilor le-ar putea avea în bucătărie.

De altfel, folosirea unor substanțe dure nu este încurajată, pentru a putea menține biodiversitatea din grădină.

Astfel, Eric Michels, șeful diviziei de produse pentru experții în hrănitori pentru păsări Vivara și CJ Wildlife, are un sfat pentru cei care vor să descurajeze aceste animale. Totodată, pot fi atrase păsările.

Conform expertului, pulverizarea de mirodenii în orice zonă pe care doriți să o evite vulpile poate ajuta la respingerea lor.

„Dacă încă mai vedeți semne de vizitatori nedoriți noaptea, atunci puteți descuraja vulpile presărând anumite condimente în jurul perimetrului spațiului dvs. de locuit în aer liber”, a transmis expertul.

„Condimente precum ardeiul iute, menta și usturoiul le va îndepărta. Mirosul lor le va ține la distanță. De asemenea, puteți infuza condimentele în apă clocotită. Apoi, le puteți pulveriza prin grădină ca un repelent suplimentar”, a adăugat Michels.

Dar există și alte metode care includ curățarea rezervelor de hrană, acoperirea grădinii de legume. În plus, puteți evita gunoaiele expuse prin întreținerea grădinii cu atenție.

„Pulverizarea unui amestec de usturoi, ardei iute și apă în jurul perimetrului grădinii poate descuraja vulpile”, a precizat Oliver Hill, fondatorul unei aplicații de identificare a plantelor.