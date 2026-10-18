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Cum se desparte în silabe cuvântul „fiii”? Mulți români greșesc

Cum se desparte în silabe cuvântul
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Cum se desparte în silabe cuvântul „fiii”? Mulți români greșesc fără să își dea seama.

Cuvintele care conțin două sau trei litere „i” consecutive pot crea dificultăți deoarece, în vorbirea curentă, diferențele dintre forme nu sunt întotdeauna ușor de observat. În scris, însă, numărul literelor „i” poate schimba forma gramaticală a cuvântului. Cuvântul „fiii” le poate da bătăi de cap multor români, mai ales din cauza celor trei litere „i”. Deși pare dificil de pronunțat și de împărțit în silabe, regula este simplă: cuvântul „fiii” se desparte în silabe astfel: fi-ii.

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1) Primul „i” face parte din rădăcina cuvântului (fiu / fi-).

2) Al doilea „i” este sufixul de plural (fii).

3) Al treilea „i” este articolul hotărât (fiii, adică băieții).

Ce spun regulile fonetice și de despărțire în silabe

Conform regulilor fonetice și de despărțire în silabe din limba română (DOOM3), nu se pot pronunța trei „i” într-o singură silabă.

O explicație importantă ține de noțiunea de hiat, care desemnează întâlnirea a două vocale alăturate, în silabe diferite. În cazul cuvântului „fiii”, despărțirea în silabe trebuie făcută respectând structura fonetică a cuvântului, nu doar numărul literelor identice.

Prima silabă, „fi”, conține o singură vocală, în timp ce a doua silabă, „ii”, reunește celelalte două litere „i”. Prin urmare, cuvântul „fiii” se pronunță și se desparte în două silabe: fi-ii.

Pentru a înțelege mai ușor utilizarea cuvântului, pot fi urmărite câteva exemple simple. În propoziția „Fiii familiei au plecat în vacanță”, forma articulată indică despre care băieți este vorba. În schimb, în enunțul „Părinții au doi fii”, substantivul apare fără articol hotărât.

Așadar, chiar dacă poate părea neobișnuită, forma sa de despărțire în silabe este fi-ii. Reținerea acestei reguli ajută la evitarea unei greșeli frecvente în scrierea și pronunțarea limbii române.

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