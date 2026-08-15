Cum se spune corect: „dragele mele” sau „dragile mele”? Expresia folosita zilnic pe care o greșim fără să ne dăm seama.

Una dintre cele mai frecvente greșeli din limba română apare în expresia „dragile mele”, pe care mulți o folosesc sub forma „dragele mele”. Deși cea de-a doua variantă este foarte des întâlnită în vorbirea de zi cu zi, normele academice stabilesc clar care este forma corectă. Iată de ce spunem „dragile mele” și nu „dragele mele”.

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Forma corectă este „dragile mele”. Deși varianta „dragele mele” se aude extrem de des în vorbirea curentă, ea este considerată greșită de către normele academice (DOOM).

Regula gramaticală simplă pentru pluralul adjectivului „drag”

Totul se reduce la modul în care se formează pluralul și la articularea adjectivului. Adjectivul „drag” are la feminin plural o singură formă corectă: dragi (ex: fete dragi, prietene dragi). Când adjectivul stă în fața substantivului, el preia articolul hotărât: dragi + le = dragile (dragile mele fete, dragile mele prietene).

Confuzia apare prin analogie cu alte adjective feminine care se termină la plural în „-e” (de exemplu: bune – bunele, drăguțe – drăguțele). Oamenii tind să aplice involuntar aceeași regulă și pentru „dragă”, ajungând la incorectul „dragele”.

Astfel, chiar dacă „dragele mele” este o formulare întâlnită foarte des în vorbirea de zi cu zi, forma corectă, potrivit normelor academice, este „dragile mele”. Este o diferență aparent mică, dar importantă atunci când vrem să folosim corect limba română.