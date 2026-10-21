Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 21 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro s-a apreciat ușor în raport cu leul și a ajuns la 5,3297 lei, în timp ce dolarul american și francul elvețian au înregistrat scăderi.

Lira sterlină a avut cea mai importantă creștere dintre principalele valute, iar prețul gramului de aur a urcat din nou.

Moneda europeană continuă să câștige teren în fața leului. Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, un euro valorează miercuri 5,3297 lei, față de 5,3285 lei în ședința precedentă, de marți, 20 octombrie.

Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,7489 lei, în scădere față de valoarea de 4,7516 lei înregistrată marți. Moneda americană a pierdut 0,0027 lei, respectiv 0,27 bani.

O evoluție similară a avut și francul elvețian, care a coborât la 5,7547 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 5,7627 lei. Scăderea este de 0,0080 lei, adică 0,8 bani.

În schimb, lira sterlină s-a apreciat semnificativ în raport cu leul. BNR a stabilit un curs de 6,3631 lei pentru o liră, comparativ cu 6,3416 lei marți.

BNR a stabilit o cotație de 629,3552 lei pentru un gram de aur, față de 628,6019 lei în ședința precedentă.

Curs valutar BNR. Cât valorează principalele monede miercuri

Potrivit cursului de referință publicat pe 21 octombrie 2026, principalele cotații sunt:

Euro: 5,3297 lei

Dolar american: 4,7489 lei

Liră sterlină: 6,3631 lei

Franc elvețian: 5,7547 lei

Gram de aur: 629,3552 lei

Cursul de referință al BNR este publicat în fiecare zi bancară și reprezintă un reper pentru operațiunile financiare. Cotațiile practicate efectiv de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite, în funcție de comisioanele și marjele aplicate.