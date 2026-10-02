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Record istoric pentru euro la cursul BNR. Leul s-a prăbușit în ziua în care este așteptată evaluarea Standard&Poor’s

Elena Popescu
Record istoric pentru euro la cursul BNR. Leul s-a prăbușit în ziua în care este așteptată evaluarea Standard&Poor's
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Banca Națională a României a publicat, vineri, 2 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro a urcat cu aproape 7 bani într-o singură zi și a ajuns la 5,3447 lei, un record absolut al monedei unice europene. Creșteri importante au înregistrat și dolarul american și lira sterlină. Totodată, gramul de aur s-a scumpit cu peste 13 lei.

Euro, record absolut în raport cu leul

BNR a stabilit vineri un curs de 5,3447 lei pentru un euro, în creștere puternică față de cotația de joi, 1 octombrie, când moneda europeană fusese evaluată la 5,2777 lei. Moneda unică europeană atinge un record istoric în raportul cu leul.

Și dolarul american s-a apreciat semnificativ în raport cu moneda națională. BNR a anunțat pentru vineri un curs de 4,7519 lei pentru un dolar, față de 4,6765 lei în ședința precedentă.

Cea mai puternică mișcare dintre principalele valute a fost înregistrată de francul elvețian. Un franc este cotat vineri la 5,7347 lei, în condițiile în care joi cursul fusese de 5,5896 lei.

Lira sterlină a urcat, la rândul său, puternic în raport cu leul. Cursul anunțat de BNR pentru vineri este de 6,2764 lei pentru o liră, față de 6,1807 lei joi.

Aurul ajunge la 639,2010 lei gramul

Banca Națională a stabilit vineri un preț de 639,2010 lei pentru un gram de aur, față de 625,5988 lei în ziua precedentă. În numai o zi, gramul de aur s-a scumpit astfel cu 13,6022 lei.

Cursul de referință publicat de BNR nu este același cu prețurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Azi aflăm dacă România rămâne în categoria recomandată investitorilor

România ajunge vineri la ultimul și probabil cel mai dificil examen al evaluării de rating din acest an. După ce a trecut in extremis de evaluarea Fitch și a primit apoi confirmarea Moody’s, S&P Global Ratings urmează să decidă dacă ne menține în categoria recomandată investițiilor.

România intră în ultima evaluare importantă a anului, toate cele 3 mari agenții de rating având, în prezent, perspectivă negativă asupra datoriei suverane.

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