Curs valutar BNR, joi, 15 octombrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi noile cotații valutare. Leul s-a apreciat în raport cu euro, dolarul american și lira sterlină, însă a pierdut teren în fața francului elvețian.

Euro a înregistrat joi o ușoară depreciere față de moneda națională, după ce BNR a stabilit un curs de 5,3370 lei, cu 0,0023 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când moneda europeană valora 5,3393 lei.

Dolarul american a scăzut cu 0,0135 lei, până la 4,7571 lei, de la 4,7706 lei în ziua anterioară. Și lira sterlină a pierdut teren, fiind cotată la 6,3104 lei, față de 6,3273 lei miercuri. Scăderea este de 0,0169 lei.

În schimb, francul elvețian s-a apreciat, ajungând la 5,7356 lei, cu 0,0117 lei peste nivelul din ședința precedentă.

Curs valutar BNR, 15 octombrie 2026. Cât valorează principalele monede

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cotațiile de joi sunt următoarele:

Euro (EUR): 5,3370 lei, în scădere cu 0,0023 lei;

Dolar american (USD): 4,7571 lei, în scădere cu 0,0135 lei;

Franc elvețian (CHF): 5,7356 lei, în creștere cu 0,0117 lei;

Liră sterlină (GBP): 6,3104 lei, în scădere cu 0,0169 lei;

Moneda europeană rămâne peste pragul de 5,33 lei, în timp ce dolarul american se menține sub nivelul de 4,80 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință. Prețurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.