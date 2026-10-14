Curs valutar BNR, miercuri, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină cresc din nou

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 14 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a revenit pe creștere și a ajuns la 5,3393 lei, după deprecierea înregistrată în ședința precedentă.

Lira sterlină a urcat la 6,3273 lei, în timp ce dolarul american și francul elvețian s-au ieftinit. Moneda națională a pierdut teren în raport cu euro, după ce marți, 13 octombrie, cursul oficial coborâse la 5,3370 lei.

Miercuri, BNR a stabilit un curs de 5,3393 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0023 lei, echivalentul a 0,23 bani, față de ziua precedentă.

Curs valutar BNR, 14 octombrie 2026. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină

Principalele cotații anunțate miercuri de Banca Națională a României sunt:

Curs BNR

Euro (EUR) – 5,3393 lei

Dolar american (USD) – 4,7706 lei

Liră sterlină (GBP) – 6,3273 lei

Franc elvețian (CHF) – 5,7239 lei

Moneda europeană a fost cotată miercuri la 5,3393 lei, comparativ cu 5,3370 lei în ședința precedentă.

Cea mai importantă creștere dintre principalele valute a fost înregistrată de lira sterlină. Moneda britanică a urcat de la 6,3193 lei, cât valora marți, la 6,3273 lei miercuri, o apreciere de 0,8 bani.

În schimb, dolarul american a fost cotat la 4,7706 lei, în scădere față de nivelul de 4,7748 lei înregistrat marți. Și francul elvețian s-a depreciat în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 5,7239 lei, comparativ cu 5,7316 lei în ședința precedentă.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință. Prețurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.