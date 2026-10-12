Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 12 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro a continuat să piardă teren în fața leului și a coborât la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american și lira sterlină s-au apreciat. Gramul de aur a înregistrat, la rândul său, o scădere.

Moneda europeană a fost cotată luni de BNR la 5,3373 lei, în scădere cu 0,0041 lei față de valoarea de 5,3414 lei înregistrată vineri. Astfel, euro pierde 0,41 bani și marchează a treia ședință consecutivă de depreciere în raport cu moneda națională.

Dolarul și lira sterlină cresc

BNR a stabilit luni un curs de 4,7714 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,0102 lei față de ședința precedentă, când moneda americană fusese cotată la 4,7612 lei.

Și lira sterlină s-a apreciat. Cursul oficial a ajuns la 6,3160 lei, cu 0,0131 lei peste valoarea de vineri, de 6,3029 lei.

Francul elvețian a înregistrat o variație redusă și a fost cotat la 5,7273 lei, în scădere cu 0,0007 lei.

Principalele cotații BNR din 12 octombrie 2026:

Euro: 5,3373 lei

Dolar american: 4,7714 lei

Liră sterlină: 6,3160 lei

Franc elvețian: 5,7273 lei

Gram de aur: 639,8793 lei

Cât costă gramul de aur

Prețul gramului de aur calculat de BNR a coborât luni la 639,8793 lei, de la 640,8929 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 1,0136 lei pentru un gram de aur.

Cursul oficial este publicat de BNR în fiecare zi bancară, de regulă în jurul orei 13:00. Cotațiile reprezintă valori de referință. Cursurile de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.