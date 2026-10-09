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Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională

Elena Popescu
Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională
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Banca Națională a României a publicat vineri, 9 octombrie 2026, noile cotații valutare. Leul câștigă teren în raport cu principalele monede internaționale, în timp ce prețul gramului de aur înregistrează o creștere importantă.

Euro a coborât la 5,3414 lei, iar dolarul american a ajuns la 4,7612 lei. În schimb, gramul de aur s-a scumpit cu peste 7 lei într-o singură zi.

Curs euro, 9 octombrie 2026. Moneda europeană scade

Euro a fost cotat vineri la 5,3414 lei, în scădere cu 0,0056 lei față de valoarea de joi, când moneda europeană era evaluată la 5,3470 lei. Moneda națională se apreciază ușor în raport cu euro, după fluctuațiile înregistrate în ultimele zile.

Dolarul american a înregistrat o scădere mai pronunțată decât moneda europeană. BNR a stabilit un curs de 4,7612 lei pentru un dolar, față de 4,7814 lei în ședința precedentă.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7280 lei, în scădere cu 0,0024 lei față de ziua precedentă, în timp ce lira sterlină a ajuns la 6,3029 lei, după o depreciere de 0,0029 lei.

Prețul aurului explodează. Creștere de peste 7 lei într-o zi

În timp ce principalele valute au înregistrat scăderi, gramul de aur s-a scumpit semnificativ. Potrivit BNR, prețul unui gram de aur a ajuns vineri, 9 octombrie, la 640,8929 lei, față de 633,4893 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 7,4036 lei.

Curs valutar BNR, 9 octombrie 2026. Lista principalelor cotații

Potrivit datelor publicate vineri, principalele valori sunt:

  • Euro (EUR): 5,3414 lei, în scădere cu 0,0056 lei;
  • Dolar american (USD): 4,7612 lei, în scădere cu 0,0202 lei;
  • Franc elvețian (CHF): 5,7280 lei, în scădere cu 0,0024 lei;
  • Liră sterlină (GBP): 6,3029 lei, în scădere cu 0,0029 lei;
  • Gramul de aur (XAU): 640,8929 lei, în creștere cu 7,4036 lei.

Cursul oficial este publicat de BNR în fiecare zi bancară, de regulă în jurul orei 13:00. Cotațiile reprezintă valori de referință. Cursurile de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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