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Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut

Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut
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Un cutremur s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 iunie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut loc la ora 02:35:19, ora locală a României, și a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter, la o adâncime de 105,6 kilometri.

Seismologii anunță că a fost un cutremur slab, produs în zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă.

Conform informațiilor oficiale, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante, respectiv la 38 de kilometri sud de Focșani, 63 de kilometri sud de Buzău, 72 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bârlad, 96 de kilometri sud de Bacău și 99 de kilometri nord-est de Ploiești.

Ținând cont de magnitudinea redusă, seismul nu a fost unul periculos și nu au fost semnalate probleme.

Pe de altă parte, astfel de mișcări tectonice reamintesc faptul că zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, iar cutremurele de adâncime sunt frecvente în această parte a țării.

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