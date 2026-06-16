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Cutremur în USR după dispariția a 400.000 de lei din fondurile partidului. Procurorii au intrat pe fir. Cine ar fi vinovat

Cutremur în USR după dispariția a 400.000 de lei din fondurile partidului. Procurorii au intrat pe fir. Cine ar fi vinovat
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Este cutremur în USR după ce procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei angajate care gestiona activitatea financiară a Uniunii Salvați România (USR). Aceasta este suspectată că și-ar fi însușit din fondurile formațiunii politice o sumă care depășește 400.000 de lei, relatează Agerpres.

Informațiile publicate pe portalul instanțelor arată că inculpata este Ioana Cătălina D. Dimoftache. Dosarul a fost înaintat instanței de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, femeia fiind acuzată de delapidare în formă continuată, anchetatorii reținând 47 de acte materiale.

Fostă angajată din departamentul financiar al USR, inculpată pentru presupusa însușire a peste 400.000 de lei

O persoană care ocupa o funcție financiară în cadrul Uniunii Salvați România va fi judecată într-un dosar privind dispariția unor sume importante din patrimoniul partidului. Conform informațiilor transmise de Agerpres, prejudiciul imputat acesteia ar depăși pragul de 400.000 de lei.

Datele disponibile pe platforma instanțelor indică faptul că este vorba despre Ioana Cătălina D. Dimoftache. Cauza a fost instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care au sesizat instanța sub acuzația de delapidare. În actul de trimitere în judecată sunt menționate 47 de operațiuni distincte despre care anchetatorii susțin că ar fi fost comise în cadrul aceleiași activități infracționale.

Pentru a asigura recuperarea pagubei și plata costurilor judiciare generate de desfășurarea dosarului, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra unei proprietăți imobiliare aparținând inculpatei. Măsura a fost stabilită în limita valorii de 250.000 de lei.

Cercetările din această cauză au fost realizate de polițiștii specializați în combaterea infracțiunilor economice din cadrul DGPMB, Poliția Sectorului 4. Activitatea acestora s-a desfășurat sub coordonarea și supravegherea unui procuror specializat în criminalitate economică, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

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