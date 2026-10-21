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Cutremur, miercuri seara, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur, miercuri seara, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
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Miercuri seara s-a produs un cutremur în România, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a resimțit inclusiv în Republica Moldova și Ucraina.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis că un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara în Botoșani, Moldova. Seismul s-a resimțit în apropierea oraşelor Botoșani, Suceava, Roman, Iași, Bălți, Piatra Neamș și Cernăuți.

„În ziua de 21 Octombrie 2026, la ora 18:03:31 (ora locală a României), s-a produs în MOLDOVA, BOTOȘANI un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 5.7 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 14km SE de Botosani, 40km E de Suceava, 81km S de Roman, 81km S de Iasi, 86km S de Balti, 88km NE de Piatra Neamt, 95km SE de Chernivtsi (Cernăuți)”, a precizat INFP.

Cel mai puternic seism înregistrat în România în 2026

Reamintim că un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost cel mai puternic înregistrat în România de la începutul acestui an și a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București.

Potrivit specialiștilor de la Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri și a fost încadrat în categoria seismelor de intensitate medie.

Epicentrul s-a aflat în apropierea mai multor orașe importante. Seismul s-a produs la 46 de kilometri sud-est de Brașov, 53 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri nord de Ploiești, 64 de kilometri sud de Buzău, 78 de kilometri nord-est de Târgoviște și 86 de kilometri sud de Focșani.

Mișcarea seismică a fost resimțită și în alte zone din afara României, inclusiv în Republica Moldova și Ucraina.

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