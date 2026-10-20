Parteneriatul strategic România – SUA, în atenția ministrul desemnat la MAE. Programul Visa Waiver rămâne pe agenda diplomatică

Dan Neculăescu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, a declarat marți, la audierile comisiilor parlamentare de specialitate, că securitatea regiunii Mării Negre, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova se vor număra printre prioritățile mandatului său. El a subliniat că trebuie analizată și situația programului Visa Waiver.

Ministrului desemnat la MAE a afirmat că regiunea Mării Negre trebuie menținută pe agenda NATO și a Uniunii Europene, iar prezența aliată în România trebuie extinsă. „Nu numai militari, ci și capabilități”, a precizat el. El a adăugat că hubul UE pentru securitatea la Marea Neagră trebuie operaționalizat rapid.

Neculăescu: „În SUA s-a schimbat paradigma. Trebuie să fim și noi mai inventivi. Să vedem ce facem cu Visa Waiver”

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În privința amenințărilor hibride, acesta a atras atenția că, în prezent, aliații și partenerii UE răspund fiecare pe cont propriu. „Eu voi insista pentru un răspuns colectiv, pentru ca toate amenințările hibride de pe flancul estic și din UE să fie abordate colectiv”, a precizat el.

Despre relația transatlantică, Dan Neculăescu a spus că România susține un parteneriat puternic cu Statele Unite și că își dorește consolidarea parteneriatului strategic, inclusiv în domenii precum inteligența artificială, securitatea și energia. Potrivit acestuia, în SUA „s-a schimbat paradigma”, iar Washingtonul discută cu aliații capabili să investească în propria securitate și să vină cu inițiative importante. „Trebuie să fim și noi mai inovativi și mai inventivi”, a subliniat ministrul propus, adăugând că trebuie analizată și situația programului Visa Waiver.

El a descris extinderea Uniunii Europene drept un obiectiv strategic, care aduce beneficii nu doar statelor care aderă, ci și celor care sunt deja membre. Ministrul propus a adăugat că extinderea trebuie să se facă pe baza meritelor proprii ale fiecărui stat candidat, iar Republica Moldova și Ucraina trebuie să îndeplinească criterii clar dezvoltate.

În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, acesta a vorbit despre unitatea de cultură și limbă dintre cele două state și a spus că România trebuie să acționeze. El a promis că va face tot ce îi stă în putere pentru a ajuta comunitățile de români din afara granițelor și a anunțat că va fi analizată „geometria diasporei” în vederea deschiderii unor noi consulate.