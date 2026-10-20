Prima pagină » Actualitate » A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern

A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern

Flavius Niculescu
A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul format de Luca Niculescu continuă marți, 20 octombrie, cu încă cinci nume care se prezintă în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului. La finalul primei zilei de audieri, toți cei 13 miniștri care și-au argumentat viziunile de guvernare au primit aviz favorabil. Tot astăzi, odată cu încheierea audierilor, premierul desemnat va cere votul de învestitură pentru noul Executiv cu puteri depline. Gândul acoperă integral evenimentele care au loc înaintea votului decisiv. Toate informațiile și imaginile din prima zi de audieri sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

UPDATE, ora 09:35 – A început audierea lui Alexandru-Mihai Ghigiu, propus de PSD la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Perioada următoare este decisivă. Trebuie să închidem PNRR-ul, trebuie să accelerăm programele actuale și, mai ales, să ne pregătim pentru următoarele investiții și proiecte. Acestea vor fi cele trei priorități ale mandatului meu”, a explicat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Alexandru-Mihai Ghigiu, în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului

Radu Marinescu, propus ministru al Justiției: „Este un program care a debutat în 2025, realizat cu colegii din PSD, PNL, USR și UDMR”

UPDATE, ora 09:00 – A început audierea lui Radu Marinescu, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției. Acesta a ocupat funcția de ministru al Justiției și în Guvernul Bolojan, în perioada mai 2025 – aprilie 2026.

„Vreau să spun o chestiune care ține de colegialitate, dar ține și de sinceritate. Programul pe care vi-l prezint astăzi este un program care a debutat în anul 2025 și l-am realizat împreună cu colegii din PSD, PNL, USR și UDMR.

Acest program a fost avizat consecutiv, de câte ori m-am prezentat în fața dumneavoastră. Intenționez să continui acest proiect, pentru că foarte multe din coordonatele sale sunt unele de consolidare a Justiției”, a explicat Radu Marinescu în fața membrilor din comisiile de specialitate.

Radu Marinescu, în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului

Programul complet din a doua zi de audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului

În cea de-a doua zi de audieri, patru miniștri propuși de PSD și un tehnocrat își vor prezenta, în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului, prioritățile pentru noul mandat. Prima audiere a zilei este programată la ora 09:00, iar ultima la ora 11:00, după cum urmează:

  • Radu Marinescu (PSD), propus ministru al Justiției – ora 09:00;
  • Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD), propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene – ora 09:30;
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent), propus ministru al Afacerilor Externe – ora 10:00;
  • Petre Florin Manole (PSD), propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – ora 10:30;
  • Alexandru-Florin Rogobete (PSD), propus ministru al Sănătății – ora 11:00.

Ulterior, premierul desemnat Luca Niculescu va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei de miniștri. În cazul în care va obține cele minimum 233 de voturi necesare pentru învestitură, fostul ambasador al României la Paris va conduce noul Guvern cu puteri depline al României.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale celor două Camere, ședința de plen începe la ora 14:00. Prim-ministrul desemnat va avea la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a echipei de miniștri pe care o propune, după care va exista o sesiune de dezbateri înaintea votului decisiv.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
08:56
Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
AFACERI Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane
08:23
Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane
LIFESTYLE Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr
07:47
Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr
FLASH NEWS Mihai Gâdea anunță „minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”
07:40
Mihai Gâdea anunță „minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”
ACTUALITATE 20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
07:15
20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
FLASH NEWS A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
00:59
A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
09:23
Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
CONTROVERSĂ Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
09:00
Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
ALEGERI Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
08:23
Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
ECONOMIE Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
07:40
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
NEWS ALERT Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
06:00
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
EXCLUSIV Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
06:00
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii

Cele mai noi

Trimite acest link pe