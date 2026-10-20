Audierile miniștrilor propuși în Guvernul format de Luca Niculescu continuă marți, 20 octombrie, cu încă cinci nume care se prezintă în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului. La finalul primei zilei de audieri, toți cei 13 miniștri care și-au argumentat viziunile de guvernare au primit aviz favorabil. Tot astăzi, odată cu încheierea audierilor, premierul desemnat va cere votul de învestitură pentru noul Executiv cu puteri depline. Gândul acoperă integral evenimentele care au loc înaintea votului decisiv. Toate informațiile și imaginile din prima zi de audieri sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

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UPDATE, ora 09:35 – A început audierea lui Alexandru-Mihai Ghigiu, propus de PSD la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Perioada următoare este decisivă. Trebuie să închidem PNRR-ul, trebuie să accelerăm programele actuale și, mai ales, să ne pregătim pentru următoarele investiții și proiecte. Acestea vor fi cele trei priorități ale mandatului meu”, a explicat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Radu Marinescu, propus ministru al Justiției: „Este un program care a debutat în 2025, realizat cu colegii din PSD, PNL, USR și UDMR”

UPDATE, ora 09:00 – A început audierea lui Radu Marinescu, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției. Acesta a ocupat funcția de ministru al Justiției și în Guvernul Bolojan, în perioada mai 2025 – aprilie 2026.

„Vreau să spun o chestiune care ține de colegialitate, dar ține și de sinceritate. Programul pe care vi-l prezint astăzi este un program care a debutat în anul 2025 și l-am realizat împreună cu colegii din PSD, PNL, USR și UDMR.

Acest program a fost avizat consecutiv, de câte ori m-am prezentat în fața dumneavoastră. Intenționez să continui acest proiect, pentru că foarte multe din coordonatele sale sunt unele de consolidare a Justiției”, a explicat Radu Marinescu în fața membrilor din comisiile de specialitate.

Programul complet din a doua zi de audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului

În cea de-a doua zi de audieri, patru miniștri propuși de PSD și un tehnocrat își vor prezenta, în fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului, prioritățile pentru noul mandat. Prima audiere a zilei este programată la ora 09:00, iar ultima la ora 11:00, după cum urmează:

Radu Marinescu (PSD), propus ministru al Justiției – ora 09:00 ;

; Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD), propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene – ora 09:30 ;

; Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent), propus ministru al Afacerilor Externe – ora 10:00 ;

; Petre Florin Manole (PSD), propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – ora 10:30 ;

; Alexandru-Florin Rogobete (PSD), propus ministru al Sănătății – ora 11:00.

Ulterior, premierul desemnat Luca Niculescu va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei de miniștri. În cazul în care va obține cele minimum 233 de voturi necesare pentru învestitură, fostul ambasador al României la Paris va conduce noul Guvern cu puteri depline al României.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale celor două Camere, ședința de plen începe la ora 14:00. Prim-ministrul desemnat va avea la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a echipei de miniștri pe care o propune, după care va exista o sesiune de dezbateri înaintea votului decisiv.