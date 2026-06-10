Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță îl acuză pe Radu Miruță, ministru interimar la Transporturi, că nu plătește facturile pentru M4: „De asta trebuie să plece acest guvern”

Daniel Băluță îl acuză pe Radu Miruță, ministru interimar la Transporturi, că nu plătește facturile pentru M4: „De asta trebuie să plece acest guvern”

Nicolae Oprea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, ar refuza să plătească facturile pentru prelungirea Magistralei 4 de metrou, de la Gara de Nord la Gara Progresul.

Vezi galeria foto
6 poze

„Mă întreb de ce ministrul Transporturilor nu semnează finanțarea Magistralei M4 de metrou. Mă întreb de ce nu plătește facturile pe care le-am trimis. România și societatea noastră trebuie să funcționeze, indiferent că avem premier interimar sau nu. Fac un apel la toți cei responsabili să dea dovadă de normalitate și nu să-și folosească pozițiile guvernamentale pentru a realiza răfuieli politice. Metroul nu este nici al dumneavoastră, nici al meu, și este stupid că în România să nu intre 3,4 miliarde de euro pentru că eu sunt de la PSD și un ministru este de la USR. Nu este normal. Este rușinos din punctul meu de vedere”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 mai spune că România trebuie să fie guvernată de oameni normali.

„Din punct de vedere politic, sunt convins că în cel mai scurt timp, România va avea un guvern, pentru că așa normal. Un guvern cu oameni care nu fug de răspundere, cu oameni care nu se ocupă de răfuieli politice, clamând întotdeauna că sunt salvatorii acestei națiuni.

Credeți că este suficient acest argument cu situația de la Ministerul Transporturilor pentru a schimba acest Guvern? În ultimii ani este un festival de bullying la adresa PSD (…) Facem tot posibilul ca viața românilor să fie tot mai bună, iar cel mai important este ca România să fie condusă de oameni normali, de oameni raționali, de oameni cu suflet. Oameni cărora le pasă”, spune Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Guvernul Bolojan când comunică despre investiții nu pomenește de Sectorul 4

Edilul Sectorului 4 mai spune că nu este normal ca atunci când Guvernul comunică despre anumite investiții, precum modernizarea Spitalului Marius Nasta, să nu fie pomenit și cel care face investiția, adică Sectorul 4.

„Cum vi se pare că atunci când lucrăm, și am salvat din PNNR Spitalul Marius Nasta, iar în comunicatul premierului interimar, respectiv al Ministrului Sănătății, nici măcar să nu fie pomenit cel care realizează acestă investiție?! Despre astfel de oameni vorbim, care parazitează munca altora”, conchide Daniel Băluță.

Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
VACANȚĂ 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
22:13
12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe