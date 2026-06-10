Daniel Băluță îl acuză pe Radu Miruță, ministru interimar la Transporturi, că nu plătește facturile pentru M4: „De asta trebuie să plece acest guvern”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, ar refuza să plătească facturile pentru prelungirea Magistralei 4 de metrou, de la Gara de Nord la Gara Progresul.

„Mă întreb de ce ministrul Transporturilor nu semnează finanțarea Magistralei M4 de metrou. Mă întreb de ce nu plătește facturile pe care le-am trimis. România și societatea noastră trebuie să funcționeze, indiferent că avem premier interimar sau nu. Fac un apel la toți cei responsabili să dea dovadă de normalitate și nu să-și folosească pozițiile guvernamentale pentru a realiza răfuieli politice. Metroul nu este nici al dumneavoastră, nici al meu, și este stupid că în România să nu intre 3,4 miliarde de euro pentru că eu sunt de la PSD și un ministru este de la USR. Nu este normal. Este rușinos din punctul meu de vedere”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 mai spune că România trebuie să fie guvernată de oameni normali.

„Din punct de vedere politic, sunt convins că în cel mai scurt timp, România va avea un guvern, pentru că așa normal. Un guvern cu oameni care nu fug de răspundere, cu oameni care nu se ocupă de răfuieli politice, clamând întotdeauna că sunt salvatorii acestei națiuni.

Credeți că este suficient acest argument cu situația de la Ministerul Transporturilor pentru a schimba acest Guvern? În ultimii ani este un festival de bullying la adresa PSD (…) Facem tot posibilul ca viața românilor să fie tot mai bună, iar cel mai important este ca România să fie condusă de oameni normali, de oameni raționali, de oameni cu suflet. Oameni cărora le pasă”, spune Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Guvernul Bolojan când comunică despre investiții nu pomenește de Sectorul 4

Edilul Sectorului 4 mai spune că nu este normal ca atunci când Guvernul comunică despre anumite investiții, precum modernizarea Spitalului Marius Nasta, să nu fie pomenit și cel care face investiția, adică Sectorul 4.

„Cum vi se pare că atunci când lucrăm, și am salvat din PNNR Spitalul Marius Nasta, iar în comunicatul premierului interimar, respectiv al Ministrului Sănătății, nici măcar să nu fie pomenit cel care realizează acestă investiție?! Despre astfel de oameni vorbim, care parazitează munca altora”, conchide Daniel Băluță.

Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”