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De ce este recomandat să pui folie de aluminiu sub routerul WiFi

De ce este recomandat să pui folie de aluminiu sub routerul WiFi
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Nu este un secret faptul că ne bazăm tot mai mult pe internet atât pentru serviciu, cât și pentru activități personale. Acest lucru a făcut din Wi-Fi un instrument esențial pentru tot mai multe lucruri, iar unul dintre cele mai grave lucruri care se pot întâmpla cu acesta este o conexiune lentă, scrie El Economista.

În mod surprinzător, având în vedere importanța Wi-Fi-ului, această problemă este destul de frecventă și am putea spune că toată lumea a avut o experiență neplăcută cu o conexiune lentă la un moment dat.

Un semnal Wi-Fi slab poate fi cauzat de mai mulți factori, unii fiind sub controlul utilizatorului, iar alții din cauza unor probleme tehnice cu rețeaua. În cazul acestora din urmă, nu prea poți face altceva decât să contactezi un profesionist. Dar puteți rezolva singur această problemă cu Wi-Fi-ul și există un truc pe care experții în conexiune îl recomandă.

Folosește folie de aluminiu

Poate părea rudimentar, dar plasarea foliei de aluminiu în spatele routerului Wi-Fi poate îmbunătăți considerabil conexiunea la internet. Acest lucru se datorează unui principiu fizic: undele Wi-Fi sunt unde electromagnetice, iar folia de aluminiu este un metal conductiv care reflectă aceste unde.

Beneficiu dublu

Oamenii de știință de la Universitatea Dartmouth au demonstrat oficial că utilizarea reflectoarelor acoperite cu aluminiu imprimate 3D îmbunătățește puterea semnalului în zonele dorite și, întâmplător, crește securitatea prin împiedicarea semnalului să iasă din limitele casei tale.

Cum se poziționează

Pentru ca acesta să funcționeze cu adevărat, cheia nu este să lăsați hârtia plată sub dispozitiv, ci să îi dați o formă curbată (concavă, ca un ecran sau o parabolă) și să o plasați în spatele antenelor, îndreptând partea deschisă spre camera unde aveți nevoie de o conexiune mai bună.

Note importante

Este important să rețineți că trebuie să așezați hârtia în jurul antenelor superioare, dar să nu obstrucționați niciodată grilele de ventilație ale routerului (de obicei situate în partea de jos sau pe laterale) pentru a preveni supraîncălzirea și defectarea dispozitivului.

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