Trucul simplu prin care poți îmbunătăți semnalul WiFi al router-ului din gospodărie

Sursa FOTO: Shutterstock/ Caracter ilustrativ
De ce e bine să pui o folie de aluminiu în jurul router-ului WiFi? Experții recomandă trucul simplu, scrie eleconomista.es.

Router-ul WiFi a devenit nelipsit din gospodărie, atât timp cât reprezintă principalul hub de internet.

Viteza scăzută a internetului ne frustrează de multe ori și căutăm soluția salvatoare.

Un semnal WiFi slab poate fi influențat de mulți factori, care țin fie de setările router-ului, fie de eventuale probleme tehnice din rețea.

În cazul defecțiunilor de la provider-ul de internet, doar acesta poate rezolva situația.

Folia de aluminiu, amplificator de WiFi

Cât privește semnalul WiFi, iată că există un truc rudimentar, care poate îmbunătăți viteza internetului: banala folie de aluminiu.

Trucul se bazează pe un principiu simplu al fizicii: undele WiFi sunt unde electromagnetice, iar folia de staniol este un metal conductor, care reflectă aceste unde.

Cercetătorii de la Darmouth University au demonstrat că reflectoarele 3D acoperite cu folie de aluminiu îmbunătățesc semnalul WiFi în casă și chiar cresc nivelul de securitate, prevenind extinderea semnalului în afara gospodăriei.

Pentru a avea efect, folia de staniol trebuie să aibă o formă concavă și să fie poziționată în spatele antenelor.

Nu obstrucționați însă grilele de ventilație ale router-ului (poziționate, de regulă, în spatele sau lateralele aparatului). Altfel, dispozitivul se va supraîncălzi și se va defecta, în cele din urmă.

