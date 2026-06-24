„Excluşii” nu pot fi excluşi. Cel puţin nu prea curând, este concluzia la care a ajuns şi noua conducere a PNL, după congresul organizat duminica trecută şi deciziile recente din Biroul Politic Naţional.

Liberalii şi-au votat noul statut al partidului şi lista de colegi pe care vor să-i mazilească din cauză că au încălcat în repetate rânduri linia partidului.

Numai că, nici pe vechiul şi nici pe noul statut acest lucru nu este posibil, cel puţin deocamdată. Este vorba despre liberalii Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan şi Adrian Veştea.

Procedura ar putea să dureze chiar ani întregi

Aceştia au şi fost înlocuiţi din funcţiile de şefi de filiale de partid, precum şi din cele pe care le ocupau în cadrul partidului, la nivel naţional. Liberalii care le-au luat locul nu au scăpat nici ei de contestaţii publice.

„Întotdeauna când se fac înlocuiri de genul acesta pot fi diverse interpretări și discuții, însă decizia luată ieri cu privire la anumite filiale a fost pentru că nu ai avut alternative care să poată să-ţi organizeze un birou politic județean în acele organizații. Noi trebuie să vedem lucrurile și operațional, nu doar din punct de vedere emoțional și trebuie să ne uităm pentru fiecare filială în parte”, declară, pentru Gândul, noul purtător de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Potrivit lui Ionel Bogdan, este important că au fost demarate procedurile de excludere, în cadrul congresului.

„Sigur că procedurile statutare sunt unele destul de complexe și e normal să fie așa, pentru că ele sunt în concordanță cu legislația din România, iar legislația prevede că trebuie să ai cale de atac. Sunt o serie de chestiuni că așa, ori calea de atac în primul rând se consumă la curtea de arbitraj internă, apoi în instanță, şi așa mai departe. Deci așa sunt procedurile legale în România. Iar statutul trebuie să fie în concordanță cu legislația în vigoare. Deci noi am demarat această procedură. Pentru noi este important că ei nu mai dețin poziții în interiorul Partidului Național Liberal. Drept urmare, nu mai au posibilitatea de a decide pentru PNL”, a declarat acesta, pentru Gândul.

Însă, nu ar putea să spună şi o dată în care i-ar putea vedea plecaţi din partid pe colegii care au rămas fără funcții pentru că termenul ar putea să dureze ani întregi.

„Nu pot să vă dau un termen, pentru că aici ține de mai multe lucruri. În primul rând, noi avem statutul nou, el trebuie înregistrat la Tribunalul București și abia după ce el este înregistrat și se depășesc termenele de contestație, el intră în vigoare şi produce efecte. Ideea este că Partidul Național Liberal a făcut deja demersuri”, mai spune Ionel Bogdan, pentru Gândul.

Liberalii acuză conducerea PNL de discriminare

Deşi au fost vehiculate şi numele ministrului Cătălin Predoiu şi al deputatului Nicoleta Pauliuc, conducerea PNL nu a luat decizia excluderii în ceea ce-i priveşte pe cei doi.

„Congresul a cerut pentru câteva persoane, nu pentru toți colegii care, la un moment dat, n-au fost pe aceeaşi linie. Sunt şi câţiva pentru care nu s-a luat. Și cumulativ, pentru unii dintre ei, cumulativ s-a luat acele acele decizii, că sunt și pentru un pentru care nu s-a luat încă o decizie atât de dură. Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid care să zicem că, la un moment dat, a zis ceva care e în neconcordanță cu linia politică. Nu, nici pe departe gândul”, motivează purtătorul de cuvânt al PNL.

Unele voci din partid consideră că puciştii „probabil, vor pleca. Cu luptă, dar vor pleca.” Pe de altă parte, mai sunt şi liberali care spun că nu pot fi excluşi nici măcar de către Biroul Politic Naţional.

Procedura de excludere, cel puţin în cazul parlamentarilor şi europarlamentarilor, ar presupune ca BPN să se reunească şi să propună excluderea Consiliului Naţional care trebuie să ia o hotărâre prin vot secret, cu buletine în urnă exprimate cu 2/3 din totalul celor prezenţi la Consiliu.

„Pentru noi, este important să oprim chestiunea asta de, tot timpul, o decizie a partidului este încălcată de un grup de oameni care este coordonat de un grup mai mic. E un proces de durată, dar noi am început acest proces, faptul că ei vor contesta la un moment dat că vom finaliza peste o lună, peste două, asta este o altă discuție, dar pentru noi este important că am oprit chestiunea asta internă cu oameni din conducere, pentru că noi am avut problema pe care o aveam; aveam niște președinţi de filiale, aveam niște oameni care în mod repetat încălcau statutul. Că problema, să știți că și decizia n-o să, inclusiv de înlocuire a președinților de organizații, ieri a fost pentru că n-au lăsat să participe la congres”, mai spune Ionel Bogdan, pentru Gândul.

Pe pagina sa de Facebook, ministrul Cătălin Predoiu şi-a motivat votul pentru Guvernul Adrian Veştea prin faptul că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare”.

„A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid”, a mai scris Predoiu, pe Facebook.

În PNL, se vorbeşte chiar de faptul că liberalii au fost trataţi discriminatoriu de conducerea partidului, în condiţiile în care cei aflaţi pe lista neagră şi iniţială a excluderilor era mult mai lungă pentru ca, în final, cei maziliţi să fie doar cinci”: „Ori toţi, ori niciunul. Aşa ar fi corect”, spun unele voci din partid.