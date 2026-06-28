De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere defensivă: „Nu vor, ei spun că se strecoară”

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că mulți dintre livratorii asiatici care circulă cu bicicletele sau cu scuterele în București nu vor să învețe regulile de circulație din țara noastră. Pe de altă parte, asociațiile care apără drepturile angajaților străini spun că regulile de circulație sunt mai bine înțelese dacă sunt explicate în limba maternă a livratorilor.

„Aici avem o mare, mare problemă. Poliția Rutieră a încercat niște acțiuni. Și s-au făcut mai multe de două pe an. Marea problemă nu este să-i înveți ceva. Marea problemă este să-i faci să accepte că ar trebui să învețe ceva. Ei spun „dar de ce trebuie să învăț eu ceva, aveți prea multe reguli, eu mă strecor, știu să mă descurc””, a explicat Titi Aur în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Expertul în conducere defensivă mai spune că participanții la trafic trebuie să fie atenți la livratorii de pe biciclete.

Titi Aur: Livratorii asiatici sunt mult mai puțin educați decât românii

„Noi românii suntem mai puțin educați față de alte state din Europa, sau din Statele Unite, Canada. Dar ei sunt mult mai puțin educați decât noi. Marea problemă este că ei nu accepta să învețe. Și noi trebuie să știm că ei au o problemă de comportament, și atât șoferii, dar și pietonii trebuie să avem noi grijă de ei să nu intrăm în conflict, și aici mă refer la accident”, conchide Titi Aur.

Ce spun asociațiile care apără drepturile angajaților străini:

Pe de altă parte, reprezentanții Asociaţiei Angajaţilor Străini din România spun că regulile de circulație, cu termeni specifici, trebuie predate în limba maternă.

„Oamenii înţeleg mai bine când le explici în limba lor. Sunt anumiţi termeni cu specific şi tocmai, ca să nu avem bariera de limbă, am ales varianta cu traducător, fiind mult mai receptivi şi interactivi. Ei vor şi se bucură că sunt integraţi, că sunt luaţi în seamă. Vine cineva autorizat din partea Poliţiei Rutiere. Este foarte importantă predarea în limba maternă în condiţiile în care predarea e făcută de cineva de la Brigada Rutieră”, precizează Anca Ganea, reprezentantă a asociației, citată de Antena 3.

Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să ajungă la 100 de km /h”

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a prezentat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” o altă problemă din București. Este vorba de trotinetele electrice, care au ajuns să fie scăpate de sub control. Potrivit lui Aur, mulți tineri se întrec între ei care să ajungă la 100 de kilometri pe oră.

„Legea spune că ai voie să mergi cu trotineta electrică pe carosabil, de la 14 ani. Dar nimeni nu te pregătește din punct de vedere al siguranței rutiere. Școala, liceul, nu te învață absolut nimic. Dar ai voie de la 14 ani să mergi cu un vehicul, care, teoretic, ar trebui să meargă cu maximum 25 de kilometri pe oră. În afară de cele închiriate, toate merg cu 60-70 de km pe oră. Iar acum concursul între tineri este să treacă de 100 de kilometri sau cine ajunge la 100 de km pe oră și nimeni nu face nimic. În alte țări, dacă te prind cu astfel de trotinete ți le confiscă”, este de părere Titi Aur.