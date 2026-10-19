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De ce plătesc românii tot mai mult pentru benzină și motorină. Costul transportului petrolului a crescut de aproape 10 ori

Elena Popescu
De ce plătesc românii tot mai mult pentru benzină și motorină. Costul transportului petrolului a crescut de aproape 10 ori
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Prețurile carburanților din România se tot măresc și de o cheltuială care a explodat în ultimele luni: transportul maritim al petrolului.

Costul aducerii unui baril de țiței la rafinăriile românești a crescut de aproape zece ori, ajungând la aproximativ 25 de dolari. Potrivit unei analize Profit.ro, această majorare explică peste 60 de bani din scumpirea carburanților, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Negre.

Transportul țițeiului a devenit o componentă tot mai importantă a costurilor suportate de rafinării, pe fondul riscurilor crescute pentru navigația comercială și al tarifelor tot mai mari percepute de operatorii de petroliere.

Transportul unui baril de petrol a ajuns să coste 25 de dolari

Înainte de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și din zona Mării Negre, transportul unui baril de țiței din regiunea mediteraneeană către rafinăriile din România costa între 2,5 și 4,5 dolari. În prezent, această cheltuială a urcat la aproximativ 25 de dolari pe baril, potrivit surselor din industria petrolieră citate de Profit.ro.

Creșterea este considerabilă și în raport cu valoarea materiei prime. Spre exemplu, OMV Petrom a raportat pentru trimestrul al treilea un preț realizat al țițeiului de aproximativ 85 de dolari pe baril.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare baril de petrol adus la rafinărie, costul transportului poate reprezenta aproape o treime din prețul materiei prime.

Creșterea costurilor de transport explică peste 60 de bani din majorarea prețurilor carburanților. De asemenea, prețul final plătit de șoferi depinde și de cotațiile petrolului și ale produselor rafinate, cursul valutar, taxele aplicate carburanților și costurile de distribuție.

Totuși, majorarea spectaculoasă a tarifelor maritime exercită o presiune suplimentară asupra rafinăriilor, care trebuie să suporte cheltuieli mult mai mari pentru aprovizionarea cu materie primă.

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