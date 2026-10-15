Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”

Ion Cristoiu a criticat modul în care România și-a gestionat resursele petroliere. Jurnalistul susține că exploatarea responsabilă a petrolului ar fi putut contribui la modernizarea țării. El atrage atenția asupra resurselor de care depinde dezvoltarea noilor tehnologii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„România a avut petrol, dar și-a bătut joc de el”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comparat situația Cubei din 1990, care depindea de importurile de petrol, cu cea a României, care dispunea de propriile zăcăminte. Jurnalistul susține că, în interviurile lui Fidel Castro, se putea observa „disperarea lui că nu avea petrol”. Acesta critică modul în care România și-a gestionat resursele petroliere. El afirmă că o exploatare responsabilă ar fi putut contribui la dezvoltarea unei „Românii moderne”.

„În 1990, când Cuba nu a mai avut deloc petrol. Ea nu producea, primea petrol de la Uniunea Sovietică. Am citit în interviurile lui Castro disperarea lui că nu are petrol. Asta arată ce înseamnă să nu ai. România a avut petrol, dar și-a bătut joc de el. Adică l-a dat, l-a risipit când trebuia să legumească zăcământul ăsta în așa fel încât petrolul să se transforme într-o Românie modernă.”, a declarat jurnalistul.

România a cunoscut o creștere importantă a producției de petrol în perioada comunistă, când extracția a atins un vârf de 15 milioane de tone în 1976 și 1977. Ulterior, producția a intrat pe un trend descendent, pe fondul exploatării intensive a zăcămintelor. În 1990, aceasta ajunsese la 8,1 milioane de tone, iar în 2013 coborâse la 4,3 milioane de tone.

Energia și apa, resursele de care depinde dezvoltarea inteligenței artificiale

Jurnalistul a vorbit și despre evoluția inteligenței artificiale. Cristoiu susține că aceasta se va dezvolta în continuare, însă necesită două resurse esențiale: energia și apa.

„Este clar că inteligența artificială se va dezvolta. Problema inteligenței artificiale este că are nevoie de două mari resurse: energie și apă.”, a adăugat scriitorul.

Consumul de resurse necesare funcționării inteligenței artificiale ridică și probleme de mediu. Potrivit unui raport al Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate din cadrul ONU, consumul global de apă al centrelor de date ar putea crește de la 4,5 trilioane de litri în 2025 la 9 trilioane de litri până în 2030. Pe lângă apă, infrastructura care susține inteligența artificială necesită cantități importante de energie electrică, ceea ce pune presiune suplimentară asupra resurselor.