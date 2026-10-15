Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”

Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”

Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ion Cristoiu a criticat modul în care România și-a gestionat resursele petroliere. Jurnalistul susține că exploatarea responsabilă a petrolului ar fi putut contribui la modernizarea țării. El atrage atenția asupra resurselor de care depinde dezvoltarea noilor tehnologii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„România a avut petrol, dar și-a bătut joc de el”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comparat situația Cubei din 1990, care depindea de importurile de petrol, cu cea a României, care dispunea de propriile zăcăminte. Jurnalistul susține că, în interviurile lui Fidel Castro, se putea observa „disperarea lui că nu avea petrol”. Acesta critică modul în care România și-a gestionat resursele petroliere. El afirmă că o exploatare responsabilă ar fi putut contribui la dezvoltarea unei „Românii moderne”.

„În 1990, când Cuba nu a mai avut deloc petrol. Ea nu producea, primea petrol de la Uniunea Sovietică. Am citit în interviurile lui Castro disperarea lui că nu are petrol. Asta arată ce înseamnă să nu ai. România a avut petrol, dar și-a bătut joc de el. Adică l-a dat, l-a risipit când trebuia să legumească zăcământul ăsta în așa fel încât petrolul să se transforme într-o Românie modernă.”, a declarat jurnalistul.

România a cunoscut o creștere importantă a producției de petrol în perioada comunistă, când extracția a atins un vârf de 15 milioane de tone în 1976 și 1977. Ulterior, producția a intrat pe un trend descendent, pe fondul exploatării intensive a zăcămintelor. În 1990, aceasta ajunsese la 8,1 milioane de tone, iar în 2013 coborâse la 4,3 milioane de tone.

Energia și apa, resursele de care depinde dezvoltarea inteligenței artificiale

Jurnalistul a vorbit și despre evoluția inteligenței artificiale. Cristoiu susține că aceasta se va dezvolta în continuare, însă necesită două resurse esențiale: energia și apa.

„Este clar că inteligența artificială se va dezvolta. Problema inteligenței artificiale este că are nevoie de două mari resurse: energie și apă.”, a adăugat scriitorul.

Consumul de resurse necesare funcționării inteligenței artificiale ridică și probleme de mediu. Potrivit unui raport al Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate din cadrul ONU, consumul global de apă al centrelor de date ar putea crește de la 4,5 trilioane de litri în 2025 la 9 trilioane de litri până în 2030. Pe lângă apă, infrastructura care susține inteligența artificială necesită cantități importante de energie electrică, ceea ce pune presiune suplimentară asupra resurselor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Mirel Palada anunță că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR în sondaje
21:15
Mirel Palada anunță că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR în sondaje
EXCLUSIV Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”
07:00, 14 Oct 2026
Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
22:39, 13 Oct 2026
Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
22:00, 13 Oct 2026
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Ioana și Ilie Năstase, din nou față în față la tribunal. La ce speră fostul tenismen
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
ACCIDENT Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
22:00
Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
FLASH NEWS Care este calendarul învestirii Guvernului Niculescu și când se dă votul decisiv în Parlament
21:58
Care este calendarul învestirii Guvernului Niculescu și când se dă votul decisiv în Parlament
NEWS ALERT Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
21:48
Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
FLASH NEWS Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea programului de guvernare. De ce a ales 12 social-democrați și 6 independenți la conducerea ministerelor din noul Cabinet
21:07
Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea programului de guvernare. De ce a ales 12 social-democrați și 6 independenți la conducerea ministerelor din noul Cabinet
FOTO Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie
20:49
Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie
PORTRET Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România
20:41
Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe