Prima pagină » Actualitate » Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane

Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane

Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, negociază achiziția unei părți din fosta platformă industrială a producătorului de cazane ICMA, lângă magazinul din Pantelimon. În urmă cu doi ani, aceștia au cumpărat și terenul fostei platforme Andami, aflat în apropiere. Acum, cei doi frați ar avea în plan să se extindă pe piața imobiliară, odată cu achiziția respectivă.

Dedeman intenționează să cumpere cinci terenuri ICMA din Sectorul 3, cu o suprafață totală de 11.437 de metri pătrați. Contractul ar urma să fie semnat în trimestrul al doilea din 2027, după finalizarea procedurilor legale. Tranzacția include și renunțarea ICMA la procesul privind mutarea unui post de transformare.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În 2024, frații Pavăl au cumpărat fosta platformă industrială Andami, de circa 2 hectare, unde clădirile au fost demolate. Pe teren ar putea fi construite aproximativ 700 de apartamente sau un parc de retail. Dedeman nu a precizat ce planuri are pentru proprietatea respectivă sau pentru noul teren vizat, arată Profit.ro.

Dedeman ar putea obține peste 3,1 hectare suplimentare lângă magazinul din Pantelimon, prin achiziția terenului ICMA. Zona Republica atrage tot mai multe investiții imobiliare. În București, fostele platforme industriale sunt transformate în centre comerciale, birouri și ansambluri rezidențiale. Fostele fabrici rămân o sursă importantă de terenuri pentru dezvoltările imobiliare din București. În prezent, sunt în diverse etape proiecte pe fostele platforme Romcarton, Romprim, Laromet, Timpuri Noi și Semănătoarea, dar și pe alte amplasamente industriale.

Investiții în mai multe domenii

Frații Pavăl și-au diversificat investițiile, direcționând circa un miliard de euro către sectorul imobiliar. Au cumpărat portofoliul CA Immo pentru 377 de milioane de euro, dar și proiecte precum The Bridge și The Office. Cu 11 proiecte de birouri și 350.000 de metri pătrați care pot fi închiriați, compania ocupă locul al doilea în România în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din țară, după Globalworth.

Frații Pavăl au investit și în hoteluri de lux din Italia și Elveția, prin achizițiile Grand Hotel Gardone și Waldhaus Flims. Portofoliul lor include și companii din construcții, energie, industrie, agricultură, sănătate și transport, precum și investiții în viticultură, fonduri de investiții și energie solară. De altfel, recent, cei 2 frați au semnat o nouă tranzacție de proporții, achiziționând magazinele Carrefour din țară.

Frații Pavăl au cumpărat 11 hectare lângă Școala Americană din Pipera, unde ar putea construi apartamente și magazine. În Bacău, pregătesc primul ansamblu rezidențial și proiectul mixt Dedeman Campus. Totodată, au restaurat o clădire istorică din centrul Bucureștiului, destinată sediului companiilor holdingului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern
09:12
A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern
REACȚIE Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
08:56
Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
LIFESTYLE Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr
07:47
Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr
FLASH NEWS Mihai Gâdea anunță „minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”
07:40
Mihai Gâdea anunță „minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”
ACTUALITATE 20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
07:15
20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
FLASH NEWS A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
00:59
A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
Te poți angaja cu 2.500 euro/lună! Ce condiții trebuie să îndeplinești
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
09:23
Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
CONTROVERSĂ Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
09:00
Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
ALEGERI Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
08:23
Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
ECONOMIE Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
07:40
Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
NEWS ALERT Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
06:00
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
EXCLUSIV Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
06:00
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii

Cele mai noi

Trimite acest link pe