Dedeman se extinde pe piața imobiliară. Frații Pavăl cumpără o parte din fosta platformă industrială a unui producător de cazane

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, negociază achiziția unei părți din fosta platformă industrială a producătorului de cazane ICMA, lângă magazinul din Pantelimon. În urmă cu doi ani, aceștia au cumpărat și terenul fostei platforme Andami, aflat în apropiere. Acum, cei doi frați ar avea în plan să se extindă pe piața imobiliară, odată cu achiziția respectivă.

Dedeman intenționează să cumpere cinci terenuri ICMA din Sectorul 3, cu o suprafață totală de 11.437 de metri pătrați. Contractul ar urma să fie semnat în trimestrul al doilea din 2027, după finalizarea procedurilor legale. Tranzacția include și renunțarea ICMA la procesul privind mutarea unui post de transformare.

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În 2024, frații Pavăl au cumpărat fosta platformă industrială Andami, de circa 2 hectare, unde clădirile au fost demolate. Pe teren ar putea fi construite aproximativ 700 de apartamente sau un parc de retail. Dedeman nu a precizat ce planuri are pentru proprietatea respectivă sau pentru noul teren vizat, arată Profit.ro.

Dedeman ar putea obține peste 3,1 hectare suplimentare lângă magazinul din Pantelimon, prin achiziția terenului ICMA. Zona Republica atrage tot mai multe investiții imobiliare. În București, fostele platforme industriale sunt transformate în centre comerciale, birouri și ansambluri rezidențiale. Fostele fabrici rămân o sursă importantă de terenuri pentru dezvoltările imobiliare din București. În prezent, sunt în diverse etape proiecte pe fostele platforme Romcarton, Romprim, Laromet, Timpuri Noi și Semănătoarea, dar și pe alte amplasamente industriale.

Investiții în mai multe domenii

Frații Pavăl și-au diversificat investițiile, direcționând circa un miliard de euro către sectorul imobiliar. Au cumpărat portofoliul CA Immo pentru 377 de milioane de euro, dar și proiecte precum The Bridge și The Office. Cu 11 proiecte de birouri și 350.000 de metri pătrați care pot fi închiriați, compania ocupă locul al doilea în România în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din țară, după Globalworth.

Frații Pavăl au investit și în hoteluri de lux din Italia și Elveția, prin achizițiile Grand Hotel Gardone și Waldhaus Flims. Portofoliul lor include și companii din construcții, energie, industrie, agricultură, sănătate și transport, precum și investiții în viticultură, fonduri de investiții și energie solară. De altfel, recent, cei 2 frați au semnat o nouă tranzacție de proporții, achiziționând magazinele Carrefour din țară.

Frații Pavăl au cumpărat 11 hectare lângă Școala Americană din Pipera, unde ar putea construi apartamente și magazine. În Bacău, pregătesc primul ansamblu rezidențial și proiectul mixt Dedeman Campus. Totodată, au restaurat o clădire istorică din centrul Bucureștiului, destinată sediului companiilor holdingului.