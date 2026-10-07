Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au dat în judecată statul român și au solicitat recalcularea despăgubirilor pentru un teren expropriat, situat în localitatea Miroslava, destinat noii centuri ocolitoare a Iașiului. Statul a stabilit ca Dedeman să primească suma de 671,9 lei pentru cei 133 de metri pătrați de teren, adică aproximativ 5 lei/metru pătrat, în timp ce reprezentanții Dedeman cer 250 euro/metru pătrat.

Terenul expropriat se află în satul Uricani, comuna Miroslava, şi este situat pe traseul variantei sud a centurii municipiului Iaşi. Experții imobiliari susțin că terenurile din zonă se tranzacționează pe piața liberă la prețuri de la câteva zeci de euro până la peste 100 de euro/metru pătrat, în funcție de amplasament. Reprezentanții Dedeman au precizat că suma propusă de statul român pentru despăgubire nu este una justă și nu ar corespunde cu valoarea reală a terenului respectiv.

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„Menţionăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoştinţă despre existenţa acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce priveşte despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată, citată de presa locală.

Dedeman cere despăgubiri mai mari și vrea expertizarea terenului rămas

Dedeman susține că suprafața expropriată face parte dintr-o parcelă de peste trei hectare și că expropierea parțială ar putea avea efecte și asupra valorii terenului care a rămas în proprietatea companiei. Astfel, compania solicită instanței ca o eventuală depreciere a terenului rămas să fie analizată prin expertiză și să fie luate în calcul mai multe caracteristici ale proprietății.