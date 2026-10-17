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Un delfin eșuat pe plaja din Eforie, salvat de un tânăr. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de reacții

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Un delfin ajuns pe plajă, la Eforie, a fost împins înapoi în mare de un bărbat, reușind apoi să înoate spre larg. Momentul salvării a fost surprins în imagini publicate pe o rețea de socializare. Gestul bărbatului a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor, aceștia transmițând mesaje de apreciere.

Un alt delfin a ajuns pe o plajă românească. De data aceasta, mamiferul a fost salvat de un bărbat care se afla în zonă. A ignorat apa rece a Mării Negre și a împins delfinul spre larg. În videoclip se poate observa cum mamiferul este ajutat de tânăr.

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Un delfin eșuat pe plaja din Eforie, salvat de un tânăr. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de emoție. Foto: capturi video

Imaginile cu delfinul salvat au generat reacții în lanț

Imaginile apărute în spațiul public au stârnit emoție în rândul utilizatorilor. Mulți dintre ei au ținut să îl felicite pe bărbat pentru gestul său.

  • „Atât de mult mă bucură că mai sunt și oameni cu suflet”;
  • „Să îți dea Dumnezeu multă sănătate la fapta ce ai făcut-o, Dumnezeu te va răsplăti înzecit”;
  • „Respect maxim pentru ce ai făcut”;
  • „Bravo omule! Ma bucur că n-a contat apa rece la picioare și l-ai salvat”;
  • „Spirit de salvator”.

Cazul readuce în atenție creșterea numărului de delfini găsiți eșuați pe litoralul românesc. Și anume, 266 de exemplare, ceea ce arată că sunt de aproape 6 ori mai multe decât acum 2 ani. Experții iau în calcul mai multe cauze, inclusiv zgomotele subacvatice generate de activitățile militare, care pot afecta orientarea și comportamentul mamiferelor marine.

De altfel, vă reamintim că în luna septembrie un delfin a fost observat aproape de mal, la Tuzla, spre surprinderea turiștilor. Cei aflați pe plajă au filmat momentul, iar imaginile au atras atenția pe rețelele sociale. Acestea pot fi văzute AICI.

Sursă video: Facebook Dotto tv

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