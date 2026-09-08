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Delfinul care i-a surprins pe turiștii de la Tuzla. Ce au spus specialiștii despre apariția neobișnuită a mamiferului aproape de mal

Delfin pe plaja din Tuzla. Sursa: Călător în bascheți
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O apariție neobișnuită a atras atenția turiștilor aflați pe litoralul românesc. Un delfin a fost observat în apropierea malului la Tuzla, iar cei aflați în zonă au filmat momentul. Mamiferul marin a ajuns foarte aproape de plajă, spre surprinderea celor prezenți. Imaginile au stârnit rapid curiozitatea turiștilor, mai ales că astfel de apariții atât de aproape de mal nu sunt întâlnite în fiecare zi.

Delfinul a înotat aproape de mal în jur de o oră

Un vlogger denumit Călător în bascheți a surprins momentul și a postat clipul video pe pagina lui de Facebook. Delfinul a înotat pe lângă oameni aproximativ o oră, în jurul orei 11:00 dimineața. Animalul nu părea deloc sperios, din contră, înota foarte aproape de oameni. Astfel de momente nu sunt întâlnite prea des pe litoralul românesc. De obicei, delfinii sunt observați în larg și nu se apropie atât de mult de oameni. Clipul postat de vlogger a strâns peste 25 de mii de aprecieri.

Delfinul a revenit aproape de mal pentru a doua oară în aceeași zi

Vloggerul a revenit cu un nou clip video în care a explicat că, după ce a observat delfinul foarte aproape de mal pentru a doua oară în aceeași zi, s-a întrebat dacă mamiferul este în regulă. Pentru a se asigura că nu este în pericol, acesta a contactat linia de urgență a organizației Mare Nostrum, care monitorizează delfinii din Marea Neagră.

Reprezentanții organizației au spus că delfinul are un comportament normal și ar fi urmărit un banc de pești până aproape de mal, unde apa este mai limpede, iar peștii sunt mai mici și înoată mai încet. Mamiferul a fost semnalat și este ținut sub observație. Vloggerul i-a felicitat, de asemenea, pe oamenii aflați pe plajă pentru că au păstrat distanța și i-au respectat spațiul.

„Ne-am întrebat dacă este în regulă asta, așa că am sunat la linia de urgență de la Mare Nostrum, care se ocupă de monitorizarea delfinilor din Marea Neagră.  Ne-au liniștit: este un comportament normal. A urmărit un banc de pești până aproape de mal, unde apa este mai limpede, iar peștii sunt mai mici și înoată mai încet. Delfinul a fost semnalat și este ținut sub observație.  Și bravo oamenilor care i-au respectat spațiul și l-au lăsat să-și vadă liniștit de treabă”, a scris acesta în postarea sa.
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